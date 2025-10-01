Судьба одного человека еще неизвестна, – из-за трагедии в Одессе Зеленский поручил провести проверку
- В результате непогоды в Одессе погибли 9 человек, Зеленский поручил проверить причины масштабов трагедии.
- 1 октября вице-премьер-министр Кулеба доложил президенту; к спасательным операциям привлечены ГСЧС и полиция.
Вечером вторника, 30 сентября, непогода накрыла Одессу – всего за 7 часов в городе выпала почти 2-месячная норма осадков, погибло 9 человек. Трагедию прокомментировал Владимир Зеленский.
Он поручил провести полную проверку. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины.
Как Зеленский прокомментировал трагедию в Одессе?
Зеленский подтвердил информацию о 9 погибших из-за стихийного бедствия в Одессе. Он выразил соболезнования родным и близким. Кроме того, судьба еще одного человека пока неизвестна.
В среду, 1 октября, вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил президенту о ситуации в городе и выяснении обстоятельств.
Зеленский поручил ему провести полную проверку работы в Одессе – всех фактов, предшествовавших трагедии и которые могли повлечь такие значительные негативные последствия.
В эту пятницу (3 октября – 24 Канал) ожидаю подробный доклад,
– добавил украинский лидер.
Последствия непогоды в Одессе: смотрите фото
К слову, к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС и Национальная полиция.
Обратите внимание! Из-за непогоды Укрзализныця пускает часть рейсов измененными маршрутами, а движение поездов обеспечивают резервными тепловозами с ограничением скорости. Возможны незначительные задержки.
Что известно о непогоде в Одессе?
- Эксклюзивно для 24 Канала эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Валерий Матковский рассказал, что одесская канализационная система не могла справиться с таким количеством воды. Эта проблема комплексная, и ее не решали в течение многих лет.
- Среди погибших в городе – 23-летняя девушка и семья, которая проживала на цокольном этаже.
- 1 октября одесские школы перешли на дистанционное обучение, предприятия и учреждения также призвали организовать дистанционную работу для персонала.
- В Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей отметили, что улучшение погодных условий ожидают уже 2 октября.