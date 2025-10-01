Он поручил провести полную проверку. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

Как Зеленский прокомментировал трагедию в Одессе?

Зеленский подтвердил информацию о 9 погибших из-за стихийного бедствия в Одессе. Он выразил соболезнования родным и близким. Кроме того, судьба еще одного человека пока неизвестна.

В среду, 1 октября, вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил президенту о ситуации в городе и выяснении обстоятельств.

Зеленский поручил ему провести полную проверку работы в Одессе – всех фактов, предшествовавших трагедии и которые могли повлечь такие значительные негативные последствия.

В эту пятницу (3 октября – 24 Канал) ожидаю подробный доклад,

– добавил украинский лидер.

К слову, к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС и Национальная полиция.

Обратите внимание! Из-за непогоды Укрзализныця пускает часть рейсов измененными маршрутами, а движение поездов обеспечивают резервными тепловозами с ограничением скорости. Возможны незначительные задержки.

Что известно о непогоде в Одессе?