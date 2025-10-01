Доля однієї людини ще невідома, – через трагедію в Одесі Зеленський доручив провести перевірку
- Унаслідок негоди в Одесі загинуло 9 людей, Зеленський доручив перевірити причини масштабів трагедії.
- 1 жовтня віцепрем'єр-міністр Кулеба доповів президентові; до рятувальних операцій залучено ДСНС і поліцію.
Увечері вівторка, 30 вересня, негода накрила Одесу – лише за 7 годин у місті випала майже 2-місячна норма опадів, загинуло 9 людей. Трагедію прокоментував Володимир Зеленський.
Він доручив провести повну перевірку. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на президента України.
Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ
Як Зеленський прокоментував трагедію в Одесі?
Зеленський підтвердив інформацію про 9 загиблих через стихійне лихо в Одесі. Він висловив співчуття рідним і близьким. Окрім того, доля ще однієї людини наразі невідома.
У середу, 1 жовтня, віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба доповів президентові щодо ситуації в місті та з'ясування обставин.
Зеленський доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі – усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки.
Цієї п'ятниці (3 жовтня – 24 Канал) очікую на детальну доповідь,
– додав український лідер.
Наслідки негоди в Одесі: дивіться фото
До слова, до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС і Національна поліція.
Зверніть увагу! Через негоду Укрзалізниця пускає частину рейсів зміненими маршрутами, а рух потягів забезпечують резервними тепловозами з обмеженням швидкості. Можливі незначні затримки.
Що відомо про негоду в Одесі?
- Ексклюзивно для 24 Каналу експерт з питань житлово-комунального господарства Валерій Матковський розповів, що одеська каналізаційна система не могла впоратися з такою кількістю води. Ця проблема комплексна, і її не вирішували протягом багатьох років.
- Серед загиблих у місті – 23-річна дівчина та родина, яка проживала на цокольному поверсі.
- 1 жовтня одеські школи перейшли на дистанційне навчання, підприємства та установи також закликали організувати дистанційну роботу для персоналу.
- У Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів зазначили, що поліпшення погодних умов очікують уже 2 жовтня.