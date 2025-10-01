Увечері вівторка, 30 вересня, негода накрила Одесу – лише за 7 годин у місті випала майже 2-місячна норма опадів, загинуло 9 людей. Трагедію прокоментував Володимир Зеленський.

Він доручив провести повну перевірку. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на президента України.

Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ

Як Зеленський прокоментував трагедію в Одесі?

Зеленський підтвердив інформацію про 9 загиблих через стихійне лихо в Одесі. Він висловив співчуття рідним і близьким. Окрім того, доля ще однієї людини наразі невідома.

У середу, 1 жовтня, віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба доповів президентові щодо ситуації в місті та з'ясування обставин.

Зеленський доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі – усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки.

Цієї п'ятниці (3 жовтня – 24 Канал) очікую на детальну доповідь,

– додав український лідер.

Наслідки негоди в Одесі: дивіться фото

До слова, до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС і Національна поліція.

Зверніть увагу! Через негоду Укрзалізниця пускає частину рейсів зміненими маршрутами, а рух потягів забезпечують резервними тепловозами з обмеженням швидкості. Можливі незначні затримки.

Що відомо про негоду в Одесі?