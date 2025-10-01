В Одессе затопило Центр адопции собак: в каком состоянии животные
- 30 сентября в Одессе сильный ливень затопил Центр адопции собак, эвакуировали двух животных.
- Коммунальные службы пообещали помочь приюту, а вольеры остались незатопленными благодаря возвышению над землей.
В Одессе сильный ливень 30 сентября затопил Центр адопции собак. Двух собак пришлось эвакуировать, ведь место их пребывания почти утонуло.
Коммунальные службы пообещали помощь приюту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на общественную организацию Animal SOS Odessa.
Смотрите также Спаслись и смотрели, как тонет трактор: в Одессе мужчина вытащил из воды парня
Что известно о затоплении приюта для собак в Одессе?
Во второй половине дня 30 сентября Одессу накрыла мощная непогода. В это время ливень затопил Центр адопции собак. Вода полностью залила выгульник и начала подходить к вольерам с животными.
Собак с кличками Мирта и Марта эвакуировали, потому что место, где они находились, затопило полностью.
Затопление приюта в Одессе / Фото ОО Animal SOS Odessa
К счастью, вольеры остались незатопленными благодаря тому, что они возвышены над землей и вода прошла под ними, потом начала сходить,
– написали в общественной организации.
Ситуация была критической, говорится в сообщении. Работники центра обратились в коммунальные службы, которые пообещали помощь.
Как реагируют на потоп в Одессе и области?
В Одессе непогода вызвала масштабные поджоги 30 октября вызвала масштабные подтопления улиц, жилых домов и магазинов. Вада объявляла красный уровень опасности.
Начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская отметила в комментарии 24 Канала, что за сутки в Одессе выпало 94 миллиметра осадков, что в 2,2 раза превышает месячную норму.
Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Валерий Матковский в комментарии 24 Канала объяснил, что затопление в Одессе связано с халатностью городских властей и неэффективностью канализационной системы. Инфраструктуру перегрузили бесконтрольной застройкой и отсутствием современных водоотводных сетей.