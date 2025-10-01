В Одессе сильный ливень 30 сентября затопил Центр адопции собак. Двух собак пришлось эвакуировать, ведь место их пребывания почти утонуло.

Коммунальные службы пообещали помощь приюту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на общественную организацию Animal SOS Odessa.

Что известно о затоплении приюта для собак в Одессе?

Во второй половине дня 30 сентября Одессу накрыла мощная непогода. В это время ливень затопил Центр адопции собак. Вода полностью залила выгульник и начала подходить к вольерам с животными.

Собак с кличками Мирта и Марта эвакуировали, потому что место, где они находились, затопило полностью.

Затопление приюта в Одессе / Фото ОО Animal SOS Odessa

К счастью, вольеры остались незатопленными благодаря тому, что они возвышены над землей и вода прошла под ними, потом начала сходить,

– написали в общественной организации.

Ситуация была критической, говорится в сообщении. Работники центра обратились в коммунальные службы, которые пообещали помощь.

Как реагируют на потоп в Одессе и области?