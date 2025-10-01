Укр Рус
1 жовтня, 19:10
В Одесі затопило Центр адопції собак: в якому стані тварини

Дарія Черниш
Основні тези
  • 30 вересня в Одесі сильна злива затопила Центр адопції собак, евакуювали двох тварин.
  • Комунальні служби пообіцяли допомогти притулку, а вольєри залишилися незатопленими завдяки підвищенню над землею.

В Одесі сильна злива 30 вересня затопила Центр адопції собак. Двох собак довелося евакуювати, адже місце їх перебування майже потонуло.

Комунальні служби пообіцяли допомогу притулку. Про це пише 24 Канал з посиланням на громадську організацію Animal SOS Odessa.

Що відомо про затоплення притулку для собак в Одесі?

У другій половині дня 30 вересня Одесу накрила потужна негода. У цей час злива затопила Центр адопції собак. Вода повністю залила вигульник і почала підходити до вольєрів із тваринами. 

Собак з кличками Мірта та Марта евакуювали, бо місце, де вони перебували, затопило повністю.

Затоплення притулку в Одесі / Фото ГО Animal SOS Odessa

На щастя, вольєри залишилися незатопленими завдяки тому, що вони піднесені над землею і вода пройшла під ними, потім почала сходити,
– написали в громадській організації.

Ситуація була критичною, йдеться в повідомленні. Працівники центру звернулися до комунальних служб, які пообіцяли допомогу.

Як реагують на потоп в Одесі та області?

  • В Одесі негода 30 жовтня спричинила масштабні підтоплення вулиць, житлових будинків і магазинів. Вада оголошувала червоний рівень небезпеки.

  • Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська зазначила у коментарі 24 Каналу, що за добу в Одесі випало 94 міліметри опадів, що у 2,2 раза перевищує місячну норму.

  • Експерт з питань житлово-комунального господарства Валерій Матковський в коментарі 24 Каналу пояснив, що затоплення в Одесі пов'язане із недбалістю міської влади та неефективністю каналізаційної системи. Інфраструктуру перевантажили безконтрольною забудовою та відсутністю сучасних водовідвідних мереж.