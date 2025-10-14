Зеленский вскоре назначит руководителя военной администрации в Одессе
- Зеленский планирует назначить руководителя военной администрации в Одессе для улучшения защиты города.
- Президент обсудил с руководителем СБУ Василием Малюком ситуацию в прифронтовых областях, включая Одессу.
Украинский лидер заявил, что в ближайшее время назначит руководителя военной администрации в Одессе. По его словам, город заслуживает большей защиты и большей поддержки.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Что Зеленский говорит о военной администрации в Одессе?
Украинский лидер провел разговор с руководителем Службы безопасности Василием Малюком. Они обсудили, в частности, ситуацию в прифронтовых громадах и на юге государства – в Одессе.
Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время,
– сказал президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Одесса заслуживает большей защиты и большую поддержку. Это, по его мнению, можно сделать в формате военной администрации.
Что происходит в Одессе?
Напомним, что 14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова, экс-депутата от партии ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.
В Службе безопасности рассказали, что по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.
"Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и сейчас является действующим документом", – говорится в заявлении службы.
В то же время главой Одесской городской военной администрации может стать глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, сообщили СМИ. Впрочем, пока официальной информации об этом нет.