Український лідер заявив, що найближчим часом призначить керівника військової адміністрації в Одесі. За його словами, місто заслуговує на більший захист і більшу підтримку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Що Зеленський каже про військову адміністрацію в Одесі?

Український лідер провів розмову з керівником Служби безпеки Василем Малюком. Вони обговорили, зокрема, ситуацію в прифронтових громадах та на півдні держави – в Одесі.

Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом,

– сказав президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це, на його думку, можна зробити у форматі військової адміністрації.

Що відбувається в Одесі?