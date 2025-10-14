Зеленський невдовзі призначить керівника військової адміністрації в Одесі
- Зеленський планує призначити керівника військової адміністрації в Одесі для покращення захисту міста.
- Президент обговорив з керівником СБУ Василем Малюком ситуацію в прифронтових областях, включаючи Одесу.
Український лідер заявив, що найближчим часом призначить керівника військової адміністрації в Одесі. За його словами, місто заслуговує на більший захист і більшу підтримку.
Про це пише 24 Канал із посиланням на президента України Володимира Зеленського.
Що Зеленський каже про військову адміністрацію в Одесі?
Український лідер провів розмову з керівником Служби безпеки Василем Малюком. Вони обговорили, зокрема, ситуацію в прифронтових громадах та на півдні держави – в Одесі.
Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом,
– сказав президент.
Володимир Зеленський підкреслив, що Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це, на його думку, можна зробити у форматі військової адміністрації.
Що відбувається в Одесі?
Нагадаємо, що 14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова, ексдепутата від партії ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.
У Службі безпеки розповіли, що станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора.
"Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом", – йдеться у заяві служби.
Водночас головою Одеської міської військової адміністрації може стати очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомили ЗМІ. Втім, наразі офіційної інформації про це немає.