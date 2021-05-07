В Одессе на газовой трубе дома обнаружили растяжку с гранатой, – СМИ
В центре Одессы на улице Конной произошла чрезвычайная ситуация. Жители одного из домов якобы обнаружили на газовой трубе примотанную боевую гранату.
Источник:УСИ
Это произошло вечером 6 мая. Люди сразу сообщили правоохранителям об опасной находке.
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В Одессе на доме обнаружили растяжку с гранатой: что известно
- 6 мая вечером в полицию сообщили о минировании газовой трубы в доме на улице Конная, 11 в Одессе.
- На место прибыли врачи, правоохранители и работники ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям).
- Жителей дома эвакуировали на улицу, вход в дом оградили стоп-лентой.
Сейчас официальных комментариев о ситуации от чрезвычайников не было. Подробности известны только со слов свидетелей.
- По их словам, на газовой трубе дома нашли примотанной боевую гранату.
- А к гранате была присоединенной растяжка, совмещенная с входной дверью одной из квартир.
- В квартире же живет одна девушка.
Местные говорят, что в доме не живут ни общественные активисты, ни криминальные элементы. Поэтому даже предположений не имеют, кто и зачем создал эту чрезвычайную ситуацию.
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