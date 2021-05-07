В центре Одессы на улице Конной произошла чрезвычайная ситуация. Жители одного из домов якобы обнаружили на газовой трубе примотанную боевую гранату.

Это произошло вечером 6 мая. Люди сразу сообщили правоохранителям об опасной находке.

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6 мая вечером в полицию сообщили о минировании газовой трубы в доме на улице Конная, 11 в Одессе.

На место прибыли врачи, правоохранители и работники ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям).

Жителей дома эвакуировали на улицу, вход в дом оградили стоп-лентой.

Сейчас официальных комментариев о ситуации от чрезвычайников не было. Подробности известны только со слов свидетелей.

По их словам, на газовой трубе дома нашли примотанной боевую гранату.

А к гранате была присоединенной растяжка, совмещенная с входной дверью одной из квартир.

В квартире же живет одна девушка.

Местные говорят, что в доме не живут ни общественные активисты, ни криминальные элементы. Поэтому даже предположений не имеют, кто и зачем создал эту чрезвычайную ситуацию.

После полуночи 7 мая взрывотехники ушли из дома. Действительно ли обнаружили они там гранату – не известно.

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