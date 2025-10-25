Оформление и продление отсрочек: как будет проходить процедура в ЦПАУ

С 1 ноября начинают действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. В частности, отныне бумажные документы придется подавать в ЦПАУ.

ТЦК документов уже не будет принимать. Кому подавать документы в ЦПАУ и что надо знать, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Могут ли родители троих детей потерять отсрочку и почему ее ввели

Как получить отсрочку через ЦПАУ?

В Минобороны рассказали, что все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в госреестрах или которые не могут измениться со временем, будут продолжать автоматически.

Оформлять отсрочку офлайн в ЦПАУ нужно лицам, чей тип отсрочки еще не цифровизирован, а еще тем, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и недостаточно данных в госреестрах.

В таком случае лицо обращается к администратору ЦПАУ. Он сканирует документы и передает их в электронной форме в соответствующий ТЦК и СП для принятия решения. Все будет осуществляться через кабинет на портале Дия.

Обратите внимание! ЦПАУ не принимает решение о предоставлении отсрочки. Также невозможно будет самостоятельно отсканировать документы и отправить в ТЦК.



Если возможно, старайтесь подавать документы онлайн через Резерв+, чтобы не перегружать ЦПАУ.

ЦПАУ проинформирует о результате рассмотрения заявления, на что может понадобиться до 7 дней, и сможет распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.

Если в отсрочке отказано, а вам нужен официальный документ, то его пришлют на вашу электронную почту. Также вы можете обратиться в ТЦК и СП.

Когда нужно обращаться в ЦПАУ?

Нужно обратиться в ЦПАУ, если надо оформить отсрочки тем, кто:

самостоятельно воспитывает и содержит одного или нескольких детей в возрасте до 18 лет (при условии, что второй из родителей этого ребенка признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, отбывает наказание в местах лишения свободы или есть решение суда о самостоятельном воспитании и содержании ребенка),

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность,

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки,

лица, которые осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа) (при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход),

опекун лица, признанного судом недееспособным,

лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы,

лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы,

члены семьи второй (или третьей) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним,

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях,

учителя, а также научные работники, которые не вовлечены в образовательный процесс,

чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время АТО, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях или во время действия военного положения,

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и самоотверженность, выявленные во время Революции Достоинства,

лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии России,

военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу,

военные, освобожденные из плена.

Некоторые из этих отсрочек будут продлены автоматически. Впрочем, если они оформляются впервые, то надо обращаться в ЦПАУ.

Что еще известно о новых правилах оформления отсрочек?