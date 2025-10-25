Оформлення та продовження відстрочок: як проходитиме процедура у ЦНАПах

З 1 листопада починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зокрема, відтепер паперові документи доведеться подавати до ЦНАПів.

ТЦК документів уже не прийматиме. Кому подавати документи у ЦНАП та що треба знати, розповідає 24 Канал.

Як отримати відстрочку через ЦНАП?

У Міноборони розповіли, що всі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в держреєстрах або які не можуть змінитися з часом, продовжуватимуть автоматично.

Оформлювати відстрочку офлайн у ЦНАПі потрібно особам, чий тип відстрочки ще не цифровізований, а ще тим, хто не користується смартфоном або має паперові документи й недостатньо даних у держреєстрах.

У такому випадку особа звертається до адміністратора ЦНАПу. Він сканує документи й передає їх в електронній формі до відповідного ТЦК та СП для ухвалення рішення. Усе здійснюватиметься через кабінет на порталі "Дія".

Зверніть увагу! ЦНАП не приймає рішення про надання відстрочки. Також неможливо буде самостійно відсканувати документи та надіслати в ТЦК.



Якщо можливо, намагайтеся подавати документи онлайн через Резерв+, щоб не перевантажувати ЦНАПи.

ЦНАП проінформує про результат розгляду заяви, на що може знадобитися до 7 днів, та зможе роздрукувати електронний військово-обліковий документ з відміткою про відстрочку.

Якщо у відстрочці відмовлено, а вам потрібен офіційний документ, то його надішлють на вашу електронну пошту. Також ви можете звернутися до ТЦК та СП.

Коли потрібно звертатися до ЦНАПів?

Потрібно звернутись до ЦНАПу, якщо треба оформити відстрочки тим, хто:

самостійно виховує та утримує одну чи кілька дітей віком до 18 років (за умови, що другий з батьків цієї дитини визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, відбуває покарання в місцях позбавлення волі або є рішення суду про самостійне виховання та утримання дитини),

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність,

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування,

особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка) (за умови, що ці батьки не мають інших працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд),

опікун особи, визнаної судом недієздатною,

особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю ІІІ групи,

особи, які мають одного із своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи,

члени сім'ї другого (або третього) ступеня споріднення особи з інвалідністю І або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею,

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках,

вчителі, а також наукові працівники, які не залучені в освітній процес,

чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час АТО, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану,

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час Революції Гідності,

особи, незаконно позбавлені волі внаслідок збройної агресії Росії,

військовозобов'язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу,

військові, звільнені з полону.

Деякі з цих відстрочок будуть продовжені автоматично. Втім, якщо вони оформлюються вперше, то треба звертатися до ЦНАПу.

Що ще відомо про нові правила оформлення відстрочок?