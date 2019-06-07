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      Ограбление на 25 тысяч долларов: в Одессе обокрали квартиру шахматиста

      22 Читати новину українською
      Грабеж (иллюстративное фото)
      Грабеж (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      В Одессе из квартиры шахматиста Станислава Богдановича вынесли все достижения на сумму 25 тысяч долларов. Ограбление произошло после международных соревнованиях, на которых шахматист получил крупные денежные призы.

      Станислав представляет Украину на международных турнирах по шахматам, передает сайт "Думская ТВ".

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      Такими соревнованиями он зарабатывает на жизнь с детства. Однако сейчас у него остались только медали и кубки, все денежные призы украли.

      Станислав отметил, что деньги особенно никогда не скрывал, ведь не ожидал, что его могут обокрасть. С его квартиры вынесли 25 тысяч долларов.

      Станіслав Богданович (ліворуч)
      Станислав Богданович (слева)

      В тот день он поехал на чемпионат в Черноморск. Когда Станислав вернулся, мать рассказала об ограблении. Инцидент произошел, когда женщины не было дома. Грабители действовали быстро и бесшумно, никто из соседей ничего не заметил.

      В настоящее время полиция проводит расследование. Грабителям грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Ограбления Полиция Шахматы Деньги Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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