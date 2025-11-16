Ограничений будет больше: как будут действовать графики отключений 17 ноября

Вечером 16 ноября в Укрэнерго выложили информацию об отключении на следующий день, понедельник 17 ноября. После выходных отключений традиционно будет больше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут действовать графики 17 ноября?

Меры ограничения потребления, то есть графики стабилизационных отключений, будут применять в большинстве регионов Украины. Бизнес также ограничат в потреблении электроэнергии.

Причина введения ограничений неизменна – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Итак, графики почасовых отключений будут действовать все сутки, с 00:00 до 23:59. Одновременно может не быть света у потребителей от 1 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

– напомнили в Укрэнерго.

Также там отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Чтобы быть в курсе актуальной информации, следует следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в каждом регионе отдельно.

Обратите внимание! Действительно, ситуация в энергосистеме очень динамичная. Специалисты оперативно реагируют, если появляется значительный дефицит электроэнергии, и выключают больше очередей. Или же наоборот, как это произошло 16 ноября. Днем в воскресенье Укрэнерго отменили действие графиков почасовых отключений (ГПВ) до 16:00. То есть те группы, которым должны были отключить электричество после 16-ти, остались со светом.

Какими будут графики на 17 ноября?

Сейчас их формируют в каждом облэнерго отдельно – в зависимости от того, какая ситуация в области. Более того, некоторые регионы могут не отключать. Речь прежде всего о западных областях, но не потому, что кто-то специально хочет усложнить жизнь украинцам в других регионах. Энергетики пытаются отключать свет справедливо и вообще делают это не по своей воле, не потому, что так хотят – а потому, что Россия бьет по нашей энергосистеме.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил 24 Каналу, что энергетики вынуждены ограничивать потребление в тех областях, которые находятся на пути передачи энергии от электростанций и интерконнекторов к распределительным сетям регионов с дефицитом электроэнергии.

"В то же время нет необходимости ограничивать области, где передачу энергии не осуществляют. В этих регионах возможен даже избыток мощности, но технически ее невозможно передать в области с поврежденными электростанциями и сетями", – говорится в материале.

Речь о том, что Россия хочет отколоть левый берег Украины от общей энергосистемы – это прифронтовые регионы, а также Полтавщина. Именно к такой тактике прибегнул враг в этом году.