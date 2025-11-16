Обмежень буде більше: як діятимуть графіки відключень 17 листопада

Увечері 16 листопада в Укренерго виклали інформацію про відключення наступного дня, понеділка 17 листопада. Після вихідних відключень традиційно буде більше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Дивіться також Щоб уникнути блекауту: бізнес просить продовжити пільги на енергообладнання

Як будуть діяти графіки 17 листопада?

Заходи обмеження споживання, тобто графіки стабілізаційних відключень, будуть застосовувати в більшості регіонів України. Бізнес також обмежать у споживанні електроенергії.

Причина запровадження обмежень незмінна – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

Отже, графіки погодинних відключень діятимуть всю добу, з 00:00 до 23:59. Одночасно може не бути світла в споживачів від 1 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

– нагадали в Укренерго.

Також там наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Щоб бути в курсі актуальної інформації, слід стежити за дописами на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні окремо.

Зверніть увагу! Справді, ситуація в енергосистемі дуже динамічна. Фахівці оперативно реагують, якщо з'являється значний дефіцит електроенергії, і вимикають більше черг. Або ж навпаки, як це сталося 16 листопада. Вдень у неділю Укренерго скасували дію графіків погодинних відключень (ГПВ) до 16:00. Тобто ті групи, яким мали відключити електрику після 16-ї, залишилися зі світлом.

Чому в деяких регіонах довго немає світла: відеопояснення від ДТЕК

Якими будуть графіки на 17 листопада?

Наразі їх формують в кожному обленерго окремо – залежно від того, яка ситуація в області. Ба більше, деякі регіони можуть не відключати. Мова передусім про західні області, але не тому, що хтось спеціально хоче ускладнити життя українцям в інших регіонах. Енергетики намагаються відключати світло справедливо і взагалі роблять це не по своїй волі, не тому, що так хочуть – а тому, що Росія б'є по нашій енергосистемі.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив 24 Каналу, що енергетики змушені обмежувати споживання в тих областях, які перебувають на шляху передачі енергії від електростанцій та інтерконекторів до розподільчих мереж регіонів з дефіцитом електроенергії.

"Водночас немає потреби обмежувати області, де передачу енергії не здійснюють. У цих регіонах можливий навіть надлишок потужності, але технічно її неможливо передати до областей із пошкодженими електростанціями та мережами", – ідеться в матеріалі.

Мова про те, що Росія хоче відколоти лівий берег України від загальної енергосистеми – це прифронтові регіони, а також Полтавщина. Саме до такої тактики вдався ворог цього року.