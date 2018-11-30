Ограничения на въезд в Украину: как россияне отреагировали на нововведение

Утром пятницы, 30 ноября, 38 иностранцев развернули обратно в Россию из-за нарушения ими правил пересечения границы. Всех, кто имеет подтверждение цели въезда в Украину по-прежнему пускают. Но несмотря на это, поток россиян, желающих приехать, значительно уменьшился.

К примеру, россиянин Анатолий раз в две недели ездит в Украину из России. Показал журналистам паспорт и отметил, возраст позволяет ему пересекать границу без изменений.

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Жена оформила приглашение. Мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины запрещен, мне 61 – я езжу без приглашений,

– рассказал россиянин Анатолий.

Пограничники объяснили, как и раньше въезд в Украину открыт всем. Но мужчин от 16 до 60 будут проверять тщательнее. Россияне пересекут границу только, если имеют гуманитарную цель въезда и подтвердят ее документально.

Если, например, это будет следовать лицо 35 лет, мужчина. И он скажет, что он едет в город Харьков в торговый центр Барабашово, на территорию Украины он скорее всего не заедет. Ведь подтверждения цели поездки у него нет,

– рассказала пресс-секретарь Восточного управления пограничной службы Оксана Иванец.

За пределами Украины согласно действующему закону иностранец останется, если нарушил закон при предыдущих визитах, находился на оккупированных или неподконтрольных территориях, неправильно оформил документы на въезд. Если пограничники усомнятся в цели въезда, будут ставить определенные вопросы и даже просмотрят страницы в соцсетях.

Например, если человек едет на лечение, он должен иметь приглашение от клиники, куда он едет, историю болезни, выписки из лечебного учреждения, где он проходил до этого лечение,

– пояснила пресс-секретарь Восточного управления пограничной службы.

Обычно на международном пункте пропуска Гоптовка более людно. В сутки проезжают более 700 россиян. Но из-за информации, обнародованной в российских СМИ, поток уменьшился. Водители рассказали, с экранов телевизоров им уже объявили, что Украина практически закрыла границу для мужчин призывного возраста.

Украинская и российская службы BBC News спросили у россиян, который регулярно ездят в Украину, как новый запрет может повлиять на их жизнь.

"Въезд, по большому счету, зависит от настроения пограничника и твоей уверенности. Обычно я прямо говорю, что еду к сыну. У меня куча украинских штампов в паспорте, это очень помогает, конечно. Спрашивают, был ли в Крыму, я всегда говорю, что да – в детском лагере, лет 15 назад. После этого все расслабляются и пропускают. Этот паттерн прокатывает всегда", – рассказал предприниматель из РФ Борис.

Для меня это личная драма. Мои родственники уже не совсем молодые люди, пенсионеры, и один Бог знает, сколько нам еще отведено времени, чтобы встретиться, обняться и просто поговорить,

– заявил россиянин Василий.

С начала пятницы, 30 ноября, на харьковском участке границы в Украину не пустили 38 иностранцев. За минувшие сутки границу пересекли полтысячи иностранцев, 15 завернули.



Запрет на въезд в Украину россиянам: кому и за что