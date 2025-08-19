Временно оккупированный Крым обязательно будет освобожден от россиян. Однако это не произойдет быстро. Возможно, на это уйдет более 10 лет.

Такое мнение в интервью 24 Каналу (проект "Воин Воли") озвучил ветеран Дмитрий Гращенко с позывным "Стигмата". По его словам, конечное движение будет дипломатическим.

"Я верю, что это произойдет на 100%. Есть только вопрос времени. Может, это произойдет не в моей жизни, но я в это верю. Это не будет быстро, не будет завтра, видимо, и через 10 лет. По крайней мере я сейчас Крым имею в виду. Однако я почти уверен, что это произойдет, причем полностью. Мне не хочется, чтобы из-за этого гибли наши люди, но, к сожалению, так и будет. Я почти уверен, что конечное движение будет дипломатическое", – сказал он.

К слову, президент США Дональд Трамп намекнул, что Владимир Зеленский может закончить войну, если откажется от Крыма и НАТО. Он заявил, что украинский лидер может завершить войну, а может и продолжить бороться дальше.

Дмитрий Гращенко отметил, что россияне временно пришли на украинскую землю. Враг пытался прижать Украину и не ожидал, что украинцы встанут и начнутся очереди за оружием. Весь мир увидел, на что способен наш народ.

Однако по оружию, то не все понимали, как все будет происходить. Некоторые думали, что пойдут с автоматами домой пить чай на ночь, а в день ходить стрелять по врагу. И многие сдали оружие, когда им сказали записываться в теробороны, выдавали форму. Но очень много осталось и попало в армию – в тероборону, ВСУ, или подписали контракт,

– подчеркнул ветеран.

Что происходит в Крыму?