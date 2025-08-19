Ветеран честно ответил, верит ли в освобождение Крыма от россиян
- Ветеран Дмитрий Гращенко верит, что освобождение Крыма от россиян неизбежно, но это может занять более 10 лет, что конечное движение будет дипломатическим.
- Он подчеркнул, что россияне временно оккупировали украинскую землю, и мир увидел решимость украинцев встать на защиту своей страны.
Временно оккупированный Крым обязательно будет освобожден от россиян. Однако это не произойдет быстро. Возможно, на это уйдет более 10 лет.
Такое мнение в интервью 24 Каналу (проект "Воин Воли") озвучил ветеран Дмитрий Гращенко с позывным "Стигмата". По его словам, конечное движение будет дипломатическим.
"Я верю, что это произойдет на 100%. Есть только вопрос времени. Может, это произойдет не в моей жизни, но я в это верю. Это не будет быстро, не будет завтра, видимо, и через 10 лет. По крайней мере я сейчас Крым имею в виду. Однако я почти уверен, что это произойдет, причем полностью. Мне не хочется, чтобы из-за этого гибли наши люди, но, к сожалению, так и будет. Я почти уверен, что конечное движение будет дипломатическое", – сказал он.
К слову, президент США Дональд Трамп намекнул, что Владимир Зеленский может закончить войну, если откажется от Крыма и НАТО. Он заявил, что украинский лидер может завершить войну, а может и продолжить бороться дальше.
Дмитрий Гращенко отметил, что россияне временно пришли на украинскую землю. Враг пытался прижать Украину и не ожидал, что украинцы встанут и начнутся очереди за оружием. Весь мир увидел, на что способен наш народ.
Однако по оружию, то не все понимали, как все будет происходить. Некоторые думали, что пойдут с автоматами домой пить чай на ночь, а в день ходить стрелять по врагу. И многие сдали оружие, когда им сказали записываться в теробороны, выдавали форму. Но очень много осталось и попало в армию – в тероборону, ВСУ, или подписали контракт,
– подчеркнул ветеран.
Что происходит в Крыму?
Вечером 13 августа неизвестные БПЛА атаковали Крым. Сообщалось о громких взрывах возле аэродрома "Саки".
Ночью 13 августа в Краснодарском крае России и в Крыму раздавались сильные взрывы. Вероятно, под ударом оказался порт "Кавказ". Местные жители также сообщали о взрывах в Джанкойском районе и Феодосии.
Вероятно, во временно оккупированном Крыму была уничтожена редкая РЛС "Каста". Она базировалась в районе населенного пункта Хуторок в Евпаторийском районе.