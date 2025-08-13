Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно о взрывах в Саках?

Местные сообщают о громких звуках в районе российского военного аэродрома "Саки". Отмечается, что они похожи на работу ПВО.

В то же время мониторинговые каналы сообщают об угрозе атаки БпЛА для западной части Крымского полуострова.

Агенты движения "Атеш" также сообщают о громких взрывах в Саках.

Заметим, что пока оккупационные власти не предоставляли каких-либо комментариев относительно взрывов в Саках.

Напомним, накануне Силы специальных операций уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка в Крыму. Поражение этого радара существенно ослабило применение врагом авиации, которую он использует для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Его радиус действия – 350 километров.