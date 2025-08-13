Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Що відомо про вибухи у Саках?

Місцеві повідомляють про гучні звуки в районі російського військового аеродрому "Саки". Зазначається, що вони подібні до роботи ППО.

Водночас моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки БпЛА для західної частини Кримського півострова.

Агенти руху "Атеш" також повідомляють про гучні вибухи в Саках.

Зауважимо, що наразі окупаційна влада не надавала будь-яких коментарів щодо вибухів у Саках.

Нагадаємо, напередодні Сили спеціальних операцій знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населеному пункті Абрикосівка у Криму. Ураження цього радару суттєво послабило застосування ворогом авіації, яку він використовує для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців. Його радіус дії – 350 кілометрів.