Ветеран чесно відповів, чи вірить у звільнення Криму від росіян
- Ветеран Дмитро Гращенко вірить, що звільнення Криму від росіян неминуче, але це може зайняти понад 10 років, що кінцевий рух буде дипломатичним.
- Він підкреслив, що росіяни тимчасово окупували українську землю, і світ побачив рішучість українців встати на захист своєї країни.
Тимчасово окупований Крим обов'язково буде звільнений від росіян. Однак це не відбудеться швидко. Можливо, на це піде понад 10 років.
Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу (проєкт "Воїн Волі") озвучив ветеран Дмитро Гращенко з позивним "Стігмата". За його словами, кінцевий рух буде дипломатичним.
"Я вірю, що це відбудеться на 100%. Є лише питання часу. Може, це відбудеться не в моєму житті, але я у це вірю. Це не буде швидко, не буде завтра, мабуть, і за 10 років. Принаймні я зараз Крим маю на увазі. Однак я майже впевнений, що це відбудеться, причому повністю. Мені не хочеться, щоб через це гинули наші люди, але, на жаль, так і буде. Я майже впевнений, що кінцевий рух буде дипломатичний", – сказав він.
До слова, президент США Дональд Трамп натякнув, що Володимир Зеленський може закінчити війну, якщо відмовиться від Криму та НАТО. Він заявив, що український лідер може завершити війну, а може і продовжити боротися далі.
Дмитро Гращенко наголосив, що росіяни тимчасово прийшли на українську землю. Ворог намагався притиснути Україну та не очікував, що українці встануть і почнуться черги за зброєю. Увесь світ побачив, на що здатен наш народ.
Однак щодо зброї, то не всі розуміли, як усе відбуватиметься. Дехто думав, що піде з автоматами додому пити чай на ніч, а в день ходитиме стріляти по ворогу. І багато хто здав зброю, коли їм сказали записуватись до тероборони, видавали форму. Але дуже багато залишилося і потрапило до війська – до тероборони, ЗСУ, чи підписали контракт,
– підкреслив ветеран.
Що відбувається у Криму?
Ввечері 13 серпня невідомі БпЛА атакували Крим. Повідомлялося про гучні вибухи біля аеродрому "Саки".
Вночі 13 серпня в Краснодарському краї Росії та у Криму лунали сильні вибухи. Ймовірно, під ударом опинився порт "Кавказ". Місцеві жителі також повідомляли про вибухи у Джанкойському районі та Феодосії.
Ймовірно, у тимчасово окупованому Криму було знищено рідкісну РЛС "Каста". Вона базувалася в районі населеного пункту Хуторок у Євпаторійському районі.