Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу (проєкт "Воїн Волі") озвучив ветеран Дмитро Гращенко з позивним "Стігмата". За його словами, кінцевий рух буде дипломатичним.

"Я вірю, що це відбудеться на 100%. Є лише питання часу. Може, це відбудеться не в моєму житті, але я у це вірю. Це не буде швидко, не буде завтра, мабуть, і за 10 років. Принаймні я зараз Крим маю на увазі. Однак я майже впевнений, що це відбудеться, причому повністю. Мені не хочеться, щоб через це гинули наші люди, але, на жаль, так і буде. Я майже впевнений, що кінцевий рух буде дипломатичний", – сказав він.

До слова, президент США Дональд Трамп натякнув, що Володимир Зеленський може закінчити війну, якщо відмовиться від Криму та НАТО. Він заявив, що український лідер може завершити війну, а може і продовжити боротися далі.

Дмитро Гращенко наголосив, що росіяни тимчасово прийшли на українську землю. Ворог намагався притиснути Україну та не очікував, що українці встануть і почнуться черги за зброєю. Увесь світ побачив, на що здатен наш народ.

Однак щодо зброї, то не всі розуміли, як усе відбуватиметься. Дехто думав, що піде з автоматами додому пити чай на ніч, а в день ходитиме стріляти по ворогу. І багато хто здав зброю, коли їм сказали записуватись до тероборони, видавали форму. Але дуже багато залишилося і потрапило до війська – до тероборони, ЗСУ, чи підписали контракт,

– підкреслив ветеран.

