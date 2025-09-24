В среду, 24 сентября, враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В частности, россияне использовали баллистику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ. К сожалению, есть потери.

Что известно об ударе по подразделению ВСУ 24 сентября?

По сообщению Сухопутных войск, несмотря на принятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось – россияне попали точно в укрытие.

Среди примененных средств поражения во время комбинированной атаки – две баллистические ракеты "Искандер".

Сейчас на месте удара работают соответствующие экстренные службы, раненым оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь.

С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями,

– добавили в ВСУ.

Кроме того, там принимают дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак противника.