Попали точно в укрытие: россияне ударили по одному из подразделений Сухопутных войск
- 24 сентября россияне нанесли комбинированный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ.
- Несмотря на принятые меры безопасности, есть потери среди личного состава; враг попал точно в укрытие.
В среду, 24 сентября, враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В частности, россияне использовали баллистику.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ. К сожалению, есть потери.
Что известно об ударе по подразделению ВСУ 24 сентября?
По сообщению Сухопутных войск, несмотря на принятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось – россияне попали точно в укрытие.
Среди примененных средств поражения во время комбинированной атаки – две баллистические ракеты "Искандер".
Сейчас на месте удара работают соответствующие экстренные службы, раненым оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь.
С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями,
– добавили в ВСУ.
Кроме того, там принимают дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак противника.