У середу, 24 вересня, ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Серед застосованих засобів ураження – дві балістичні ракети "Іскандер".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. На жаль, є постраждалі.

Дивіться також Де Росія готує наступ і що зміниться у 2026 році: інтерв'ю з керівником ЦПД

Унаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося,

– йдеться в повідомленні.