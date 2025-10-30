Оккупанты ударили по телевышке в самом центре Чернигова
- Российские войска обстреляли телебашню в центре Чернигова.
- Местных жителей призвали не приближаться к сооружению из-за опасности.
Российские войска цинично терроризируют города Украины. Очередной обстрел 29 октября вызвал повреждение сооружения телебашни в Чернигове.
О последствиях российского удара по городу рассказали в пресс-службе Черниговского городского совета, передает 24 Канал.
Что известно об атаке по черниговской телебашне?
В результате российского обстрела телебашня в центре Чернигова получила повреждения. В ближайшее время запланировали работы по укреплению конструкции.
Местных жителей призывают не подходить к сооружению и воздержаться от пребывания рядом в радиусе 200 метров, во избежание опасности.
За последние сутки российские войска трижды атаковали центр Чернигова дронами. Первый удар произошел ночью 28 октября, а еще два – утром и поздно вечером 29-го.
Предыдущие вражеские обстрелы Чернигова и области
Вечером 27 октября в Чернигове прогремели взрывы, тогда российские дроны атаковали базу отдыха "Чексил-Ярославна", выпустив по ней три ударных беспилотника.
Также недавно один из вражеских дронов упал вблизи жилого дома в городе, в результате чего есть пострадавшие.
29 октября оккупанты нанесли удар дроном типа «Шахед» по критической инфраструктуре города. Также предыдущие атаки беспилотников по транспортным объектам области привели к перебоям и отмене железнодорожного сообщения.