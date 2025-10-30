Оккупанты ударили по телевышке в самом центре Чернигова

Российские войска цинично терроризируют города Украины. Очередной обстрел 29 октября вызвал повреждение сооружения телебашни в Чернигове.

О последствиях российского удара по городу рассказали в пресс-службе Черниговского городского совета, передает 24 Канал.

Что известно об атаке по черниговской телебашне?

В результате российского обстрела телебашня в центре Чернигова получила повреждения. В ближайшее время запланировали работы по укреплению конструкции.

Местных жителей призывают не подходить к сооружению и воздержаться от пребывания рядом в радиусе 200 метров, во избежание опасности.

За последние сутки российские войска трижды атаковали центр Чернигова дронами. Первый удар произошел ночью 28 октября, а еще два – утром и поздно вечером 29-го.

