30 октября, 17:48
Оккупанты ударили по телевышке в самом центре Чернигова

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Российские войска обстреляли телебашню в центре Чернигова.
  • Местных жителей призвали не приближаться к сооружению из-за опасности.

Российские войска цинично терроризируют города Украины. Очередной обстрел 29 октября вызвал повреждение сооружения телебашни в Чернигове.

О последствиях российского удара по городу рассказали в пресс-службе Черниговского городского совета, передает 24 Канал.

Читайте также Попадание в критический объект: по Чернигову снова вгатили "Шахедом"

Что известно об атаке по черниговской телебашне?

В результате российского обстрела телебашня в центре Чернигова получила повреждения. В ближайшее время запланировали работы по укреплению конструкции.

Местных жителей призывают не подходить к сооружению и воздержаться от пребывания рядом в радиусе 200 метров, во избежание опасности.

К слову, чтобы оперативно узнавать о российских атаках на Украину и их последствиях, читайте телеграм-канал 24 Канала.

За последние сутки российские войска трижды атаковали центр Чернигова дронами. Первый удар произошел ночью 28 октября, а еще два – утром и поздно вечером 29-го.

Предыдущие вражеские обстрелы Чернигова и области

  • Вечером 27 октября в Чернигове прогремели взрывы, тогда российские дроны атаковали базу отдыха "Чексил-Ярославна", выпустив по ней три ударных беспилотника.

  • Также недавно один из вражеских дронов упал вблизи жилого дома в городе, в результате чего есть пострадавшие.

  • 29 октября оккупанты нанесли удар дроном типа «Шахед» по критической инфраструктуре города. Также предыдущие атаки беспилотников по транспортным объектам области привели к перебоям и отмене железнодорожного сообщения.