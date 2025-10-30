Окупанти вгатили по телевежі в самому центрі Чернігова

Російські війська цинічно тероризують міста України. Черговий обстріл спричинив пошкодження споруди телевежі в Чернігові.

Про наслідки російського удару по місту розповіли в пресслужбі Чернігівської міської ради, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку по чернігівській телевежі?

Унаслідок російського обстрілу телевежа в центрі Чернігова зазнала пошкоджень. Найближчим часом запланували роботи зі зміцнення конструкції.

Місцевих жителів закликають не підходити до споруди й утриматися від перебування поруч у радіусі 200 метрів, щоб уникнути небезпеки.