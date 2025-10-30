Укр Рус
Окупанти вгатили по телевежі в самому центрі Чернігова
30 жовтня, 17:48
Окупанти вгатили по телевежі в самому центрі Чернігова

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Російські війська обстріляли телевежу в центрі Чернігова.
  • Місцевих закликали не наближатися до споруди через небезпеку.

Російські війська цинічно тероризують міста України. Черговий обстріл спричинив пошкодження споруди телевежі в Чернігові.

Про наслідки російського удару по місту розповіли в пресслужбі Чернігівської міської ради, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку по чернігівській телевежі?

Унаслідок російського обстрілу телевежа в центрі Чернігова зазнала пошкоджень. Найближчим часом запланували роботи зі зміцнення конструкції.

Місцевих жителів закликають не підходити до споруди й утриматися від перебування поруч у радіусі 200 метрів, щоб уникнути небезпеки.

 