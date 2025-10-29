Заявления об окружении – выдумка, – Группировка объединенных сил рассказала о ситуации в Купянске
- Российские военные пытаются закрепляться в северной части Купянска, однако заявления об окружении украинских войск не соответствуют действительности.
- Группировка объединенных сил опровергает заявления Путина о якобы окружении Купянска, называя их выдумкой без фактических данных.
Российский диктатор Владимир Путин заявляет о якобы окружении украинских войск в Купянске на Харьковщине. Однако на самом деле в городе и в его окрестностях сейчас идут тяжелые бои.
Российские военные пытаются закрепляться в северной части Купянска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Группировку объединенных сил.
Что известно о ситуации в Купянске?
В Группировке объединенных сил заявили, что любые заявления о якобы "окружении" украинских войск в Купянске являются выдумкой и фантазией, что не опирается ни на какие фактические данные на местах.
Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты,
– добавили там.
События в Купянске: коротко о главном
Российский диктатор Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя рассказал о ситуации на "горячих точках". Он заявил, что в Купянске и Покровске россияне якобы заблокировали украинских военных и держат их в окружении.
Однако президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию, назвав ее фейком российской пропаганды. Он отметил, что интенсивность действий оккупантов в этих районах снизилась, а ситуация находится под полным контролем украинских военных.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала отметил, что сейчас продолжаются активные действия по зачистке противника на северо-западных окраинах Купянска. Он выразил уверенность, что город удастся сохранить под сине-желтым флагом и исключить проникновение вражеских ДРГ.