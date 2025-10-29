Заяви Путіна про оточення – вигадка, – військові про ситуацію в Куп'янську

Російський диктатор Володимир Путін заявляє про нібито оточення українських військ у Куп'янську на Харківщині. Однак насправді в місті та на його околицях наразі йдуть важкі бої.

Російські військові намагаються закріплюватись в північній частині Куп'янська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.

Що відомо про ситуацію в Куп'янську?

В Угрупованні об'єднаних сил заявили, що будь-які заяви про буцімто "оточення" українських військ у Куп'янську є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях.

Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти,

– додали там.

Події у Куп'янську: коротко про головне