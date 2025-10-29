Заяви Путіна про оточення – вигадка, – військові про ситуацію в Куп'янську
- Російські військові намагаються закріплюватись в північній частині Куп'янська, проте заяви про оточення українських військ не відповідають дійсності.
- Угруповання об'єднаних сил спростовує заяви Путіна про нібито оточення Куп'янська, називаючи їх вигадкою без фактичних даних.
Російський диктатор Володимир Путін заявляє про нібито оточення українських військ у Куп'янську на Харківщині. Однак насправді в місті та на його околицях наразі йдуть важкі бої.
Російські військові намагаються закріплюватись в північній частині Куп'янська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.
Дивіться також Перебуваємо у гострій фазі, але наші воїни мають успіхи, – Півненко про ситуацію на фронті
Що відомо про ситуацію в Куп'янську?
В Угрупованні об'єднаних сил заявили, що будь-які заяви про буцімто "оточення" українських військ у Куп'янську є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях.
Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти,
– додали там.
Події у Куп'янську: коротко про головне
Російський диктатор Володимир Путін під час відвідин Центрального військового клінічного шпиталю розповів про ситуацію на гарячих точках. Він заявив, що в Куп'янську та Покровську росіяни нібито заблокували українських військових та тримають їх в оточенні.
Однак президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію, назвавши її фейком російської пропаганди. Він зазначив, що інтенсивність дій окупантів у цих районах знизилася, а ситуація перебуває під повним контролем українських військових.
Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері 24 Каналу зазначив, що наразі тривають активні дії із зачищення противника на північно-західних околицях Куп'янська. Він висловив впевненість, що місто вдасться зберегти під синьо-жовтим стягом та унеможливити проникнення ворожих ДРГ.