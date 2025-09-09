Укр Рус
Трансляции заседаний Верховной Рады возвращаются: Стефанчук подписал постановление
9 сентября, 22:47
2

Трансляции заседаний Верховной Рады возвращаются: Стефанчук подписал постановление

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний.
  • Наблюдать за работой нардепов украинцы смогут с 16 сентября на телеканале или ютуб-канале "Рада".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний. Вживую наблюдать за работой парламента украинцы смогут уже во вторник, 16 сентября.

Об этом сообщил народный депутат и председатель комитета по вопросам свободы слова ВР Ярослав Юрчишин, передает 24 Канал. Он поблагодарил всех, кто поддержал решение.

Что известно о возобновлении трансляций из ВР?

Нардеп сообщил об официальном восстановлении онлайн-трансляций пленарных заседаний Верховной Рады.

Теперь точно: достигли. Вы дожали. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа,
– написал Юрчишин.

Напомним, за восстановление эфиров проголосовали сами народные избранники – 266 депутатов. Заседание будут транслировать по телевидению на канале "Рада" и на ютуб-канале "Рада".

Почему трансляцию прекращали?

В 2022 году после начала полномасштабной войны из соображений безопасности народные депутаты приняли решение прекратить эфиры из парламента. Соответствующие видео публиковали в открытом доступе через час после завершения заседаний.

 

Однако исключение сделали 31 июля, когда парламентарии рассматривали закон о возвращении независимости НАБУ и САП.

Законодательство: последние новости

  • Верховная Рада одобрила законопроект №13335, который позволяет временно бронировать военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске. Продолжительность не может превышать 45 календарных дней и предоставляется не более одного раза в течение календарного года.
  • Парламент поддержал в первом чтении законопроект №13260, который возвращает уголовную ответственность для военных за неповиновение, то есть за административные и уголовные правонарушения.
  • В конце концов, Минобороны Украины и профильные комитеты решили исключить из скандального законопроекта №13452 положение об ужесточении наказания за неповиновение, например, самовольное оставление воинской части или места службы.