Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний. Вживую наблюдать за работой парламента украинцы смогут уже во вторник, 16 сентября.

Об этом сообщил народный депутат и председатель комитета по вопросам свободы слова ВР Ярослав Юрчишин, передает 24 Канал. Он поблагодарил всех, кто поддержал решение.

Смотрите также Стало известно, кто может занять место убитого нардепа Парубия в Верховной Раде

Что известно о возобновлении трансляций из ВР?

Нардеп сообщил об официальном восстановлении онлайн-трансляций пленарных заседаний Верховной Рады.

Теперь точно: достигли. Вы дожали. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа,

– написал Юрчишин.

Напомним, за восстановление эфиров проголосовали сами народные избранники – 266 депутатов. Заседание будут транслировать по телевидению на канале "Рада" и на ютуб-канале "Рада".

Почему трансляцию прекращали? В 2022 году после начала полномасштабной войны из соображений безопасности народные депутаты приняли решение прекратить эфиры из парламента. Соответствующие видео публиковали в открытом доступе через час после завершения заседаний.

Однако исключение сделали 31 июля, когда парламентарии рассматривали закон о возвращении независимости НАБУ и САП.

Законодательство: последние новости