Высадка десанта и рукопашный штурм: ГУР показало уникальные кадры операции в Покровске

Спецназовцы ГУР продолжают проводить боевую работу в Покровске, что в Донецкой области. Украинская разведка показала уникальные кадры операции, которая сейчас проходит в городе.

Как ГУР проводит операцию в Покровске?

Боевую работу в Покровске Донецкой области проводят бойцы Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины.

На опубликованном видео зафиксирована высадка десанта ГУР и уничтожение позиций и живой силы российских оккупационных подразделений.

Одним из самых опасных эпизодов, показанных в видео, называют высадку разведгруппы без парашютов прямо в районе активных боевых действий.

Фрагменты из кабины вертолета показывают, как экипажи заходят на минимальной высоте, чтобы избежать обнаружения FPV-дронами и средствами ПВО. На земле бойцы немедленно занимают позиции и переходят к штурмовым действиям.

Как бойцы Спецподразделения Тимура ГУР МО работают в Покровске / Видео ГУР МО

Интересно, что OSINT-аналитикам проекта "КиберБорошно" удалось геолокировать все удары в видео ГУР по операции в Покровске. По данным экспертов, все действия происходят на территории завода "Электродвигатель" в северо-западной части Покровска.



Где ГУР осуществлял удары по врагу в Покровске / Фото "КиберБорошно"

Кстати, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал в эфире 24 Канала, что сейчас Силы обороны стабильно удерживают восточную часть Покровска. В то же время есть закрепление россиян на юге и юго-западных окраинах.

Что известно об операции ГУР в Покровске?