Кто именно оказался под подозрением НАБУ в коррупционной схеме в энергетике: список
- НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в энергетике во время спецоперации "Мидас", обнародовав 1000 часов аудиозаписей.
- Подозрение по делу официально выдвинули Тимуру Миндичу и еще шести его сообщникам.
Антикоррупционные ограни провели масштабную спецоперацию "Мидас", во время которой разоблачили коррупционную схему в энергетике. НАБУ и САП обнародовали 1000 часов аудиозаписей, которые задокументировали деятельность преступной организации. На пленках фигуранты схем имели кодовые имена.
В НАБУ официально не разглашали настоящих имен людей, которым выдвинули подозрение. Впрочем, журналистам программы "Схемы" (Радио Свобода) через источники в правоохранительных органах удалось выяснить, кто причастен к махинациям, передает 24 Канал.
Актуально Миндич влиял на Галущенко и Умерова и "защищал" их перед Зеленским, – САП
Кто именно попал в список подозреваемых?
По информации из источников, подозрения от антикоррупционных органов получили:
- бизнесмен, соучредитель студии "Квартал-95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя "Карлсон");
- экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет");
- исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор");
- четверо "работников" так называемого "бэк-офиса по легализации средств", а именно Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.
Среди подозреваемых – Игорь Фурсенко, известный в материалах НАБУ под псевдонимом "Решик". В бюро его называют бухгалтером так называемого "бэк-офиса".
На записях с прослушивания он отмечал, что "нести коробку с деньгами – не слишком приятное занятие". Фурсенко официально зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель с основным видом деятельности – консультации в сфере информатизации.
В контактах других фигурантов его номер записан как "Игорь, сотрудник Михаила Цукермана".
К слову, ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что братья Цукерманы занимались финансовыми вопросами в окружении бизнесмена Тимура Миндича.
Еще одной подозреваемой является Леся Устименко, которую в контактах называют "Леся Киев Финансист братьев". Она также имеет статус ФЛП, основное направление деятельности – исследование рыночной конъюнктуры и общественного мнения.
В перечень подозреваемых входит и Людмила Зорина, предпринимательница, специализирующаяся на консультировании по вопросам бизнеса и управления. Ее электронный адрес связан с Вадимом Гроной, бывшим советником руководительницы АРМА, который, по данным журналистского расследования Bihus.Info, имел фактическое влияние на работу агентства, хотя официально не занимал там должность.
В комментарии журналистам Грона подтвердил, что знаком с Зориной, но отметил, что не поддерживает с ней связи уже около шести лет.
По данным следствия, участники получали откаты с контрактов "Энергоатома", а также могли иметь связи с российскими структурами.
Кто еще может быть причастен к делу?
НАБУ и САП зафиксировали передачу денег фигурантами дела о коррупции в энергетике бывшему вице-премьер-министру, которого во внутренней переписке называли "Че Гевара". Хотя в бюро не уточнили имя чиновника, источники предполагают, что речь идет об Алексее Чернышеве.
По данным САП, бизнесмен Тимур Миндич координировал коррупционные схемы, используя личные связи с высокопоставленными чиновниками, в частности бывшим министром энергетики и экс-министром обороны Рустемом Умеровым.
Кроме того, Министерство юстиции подтвердило проведение обысков у действующего министра энергетики Германа Галущенко. Ему вменяют участие в преступной группе, которая требовала взятки от партнеров "Энергоатома".