Хто саме опинився під підозрою НАБУ в корупційній схемі в енергетиці: список

Антикорупційні ограни провели масштабну спецоперацію "Мідас", під час якої викрили корупційну схему в енергетиці. НАБУ та САП оприлюднили 1000 годин аудіозаписів, які задокументували діяльність злочинної організації. На плівках фігуранти схем мали кодові імена.

В НАБУ офіційно не розголошували справжніх імен людей, яким висунули підозру. Втім, журналістам програми "Схеми" (Радіо Свобода) через джерела в правоохоронних органах вдалося з'ясувати, хто причетний до махінацій, передає 24 Канал.

Хто саме потрапив до списку підозрюваних?

За інформацією з джерел, підозри від антикорупційних органів отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім'я "Карлсон");

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет");

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор");

четверо "працівників" так званого "бек-офісу з легалізації коштів", а саме Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Серед підозрюваних – Ігор Фурсенко, відомий у матеріалах НАБУ під псевдонімом "Рьошик". У бюро його називають бухгалтером так званого "бек-офісу".

На записах із прослуховування він зазначав, що "нести коробку з грошима – не надто приємне заняття". Фурсенко офіційно зареєстрований як фізична особа-підприємець із основним видом діяльності – консультації у сфері інформатизації.

У контактах інших фігурантів його номер записаний як "Ігор, співробітник Михайла Цукермана".

До слова, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що брати Цукермани займалися фінансовими питаннями в оточенні бізнесмена Тимура Міндіча.

Ще однією підозрюваною є Леся Устименко, яку в контактах називають "Леся Київ Фінансист Братів". Вона також має статус ФОП, основний напрям діяльності – дослідження ринкової кон'юнктури та громадської думки.

До переліку підозрюваних входить і Людмила Зоріна, підприємниця, що спеціалізується на консультуванні з питань бізнесу та управління. Її електронна адреса пов'язана з Вадимом Гроною, колишнім радником керівниці АРМА, який, за даними журналістського розслідування Bihus.Info, мав фактичний вплив на роботу агентства, хоча офіційно не обіймав там посаду.

У коментарі журналістам Грона підтвердив, що знайомий із Зоріною, але наголосив, що не підтримує з нею зв'язку вже близько шести років.

За даними слідства, учасники отримували відкати з контрактів "Енергоатому", а також могли мати зв'язки з російськими структурами.

Хто ще може бути причетним до справи?