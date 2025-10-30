Позор и ложь, – глава венгерской общины жестко прошелся по антиукраинским действиям в Венгрии
- Петер Сийярто принял участие в Евразийской конференции по безопасности и заявил о готовности Венгрии быть посредником между Россией и США, что вызвало критику и насмешки.
- Виктор Орбан использует антиукраинскую риторику для отвлечения внимания от экономических проблем Венгрии и для удержания власти через коррупционные схемы.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто посетил Москву и принял участие в Евразийской конференции по безопасности в Минске, где заявил о готовности Венгрии быть посредником между Россией и США.
Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал в эфире 24 Канала, что Орбан пытается сформировать антиукраинский альянс с популистами Чехии и Словакии, чтобы отвлечь внимание венгров от экономических проблем страны, которая стала самой бедной в ЕС.
Может ли Венгрия стать посредником между Россией и США?
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял участие в евразийской конференции по безопасности в Минске, что вызвало недоразумение из-за участия представителя страны ЕС в таком мероприятии.
Это тотальный позор и стыд. И он там делал заявления – я его слышал – он, представляете, уже начинает учить русский язык. Даже немножко выступал на русском языке, конечно, ему еще очень далеко до нормального знания языка. Английский – он знает прекрасно,
– подчеркнул Томпа.
Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова быть посредником между Россией и США, но его заявление в Венгрии высмеяли и назвали фантазией.
Почему Орбан использует антиукраинскую риторику?
Такими действиями Виктор Орбан пытается отвлечь внимание венгерского общества от экономических проблем и тотальной нищеты в стране, которая, по словам, премьер-министра Польши Дональда Туска стала самой бедной в Европейском Союзе.
Орбан распространяет антиукраинскую риторику и облепляет Будапешт лозунгами, представляя Украину и украинцев вместе с Брюсселем как главных врагов Венгрии.
"Эта стратегия не имеет перспектив, поскольку в Будапеште нет массового антиукраинского настроения, а в Чехии Андрей Бабиш не будет иметь такого большинства, как Орбан в Венгрии", – подчеркнул Томпа.
Орбан пытается представить "Тису" как украинский проект, хотя на самом деле это чисто венгерская политическая инициатива. Большинство венгров не верит в эту ложь, лишь незначительная часть населения путается в ситуации.
Важно! Орбан считает, что украинские спецслужбы помогают "Тисе" в подготовке к парламентским выборам 2026 года.
"Орбан разворовывал европейские деньги, и все эти коррупционные схемы были связаны с его семьей, которая пыталась спасти различных преступников, в том числе и педофилов. И все это вышло наружу. А козлом отпущения сделали Юдит Варгу, бывшего министра юстиции, будто она во всем виновата", – подчеркнул Тибор Томпа.
После отставки жены Петер Мадьяр публично заявил о несогласии с коррупционными схемами в Венгрии и создал оппозиционную партию.
Венгерские и международные медиа указывают, что Орбан использует антиукраинскую риторику, чтобы удержаться у власти и продолжать коррупционные схемы за европейские средства.
Что еще известно о заявлениях Орбана?
- Венгрия собирается объединиться с Чехией и Словакией для координации антиукраинской и евроскептической риторики, однако политический консультант Ярослав Божко считает, что этот блок будет иметь ограниченное влияние в ЕС.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что санкции США против российской нефти вредят интересам его страны. Он намерен обсудить этот вопрос с президентом США, ведь Венгрия сильно зависит от поставок российской нефти и газа.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе посетит Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить санкции против российских нефтяных компаний.