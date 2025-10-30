Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто відвідав Москву та взяв участь у Євразійській безпековій конференції в Мінську, де заявив про готовність Угорщини бути посередником між Росією та США.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів в ефірі 24 Каналу, що Орбан намагається сформувати антиукраїнський альянс з популістами Чехії та Словаччини, щоб відвернути увагу угорців від економічних проблем країни, яка стала найбіднішою в ЄС.

Чи може Угорщина стати посередником між Росією та США?

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто взяв участь у євразійській безпековій конференції в Мінську, що викликало непорозуміння через участь представника країни ЄС у такому заході.

Це тотальна ганьба та сором. І він там робив заяви – я його чув – він, уявляєте, вже починає вчити російську мову. Навіть трошки виступав російською мовою, звісно, йому ще дуже далеко до нормального знання мови. Англійську – він знає чудово,

– наголосив Томпа.

Петер Сіярто заявив, що Угорщина готова бути посередником між Росією та США, але його заяву в Угорщині висміяли й назвали фантазією.

Чому Орбан використовує антиукраїнську риторику?

Такими діями Віктор Орбан намагається відвернути увагу угорського суспільства від економічних проблем та тотальних злиднів у країні, яка, за словами, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска стала найбіднішою в Європейському Союзі.

Орбан поширює антиукраїнську риторику та обліплює Будапешт лозунгами, представляючи Україну й українців разом із Брюсселем як головних ворогів Угорщини.

"Ця стратегія не має перспектив, оскільки в Будапешті немає масового антиукраїнського настрою, а в Чехії Андрей Бабіш не матиме такої більшості, як Орбан в Угорщині", – підкреслив Томпа.

Орбан намагається представити "Тису" як український проєкт, хоча насправді це суто угорська політична ініціатива. Більшість угорців не вірить у цю брехню, лише незначна частина населення плутається в ситуації.

Важливо! Орбан вважає, що українські спецслужби допомагають "Тисі" в підготовці до парламентських виборів 2026 року.

"Орбан розкрадав європейські гроші, і усі ці корупційні схеми були пов'язані з його родиною, яка намагалася врятувати різноманітних злочинців, у тому числі й педофілів. І все це вийшло назовні. А цапом-відбувайлом зробили Юдіт Варґу, колишню міністерку юстиції, ніби вона у всьому винна", – наголосив Тібор Томпа.

Після відставки дружини Петер Мадьяр публічно заявив про незгоду з корупційними схемами в Угорщині та створив опозиційну партію.

Угорські та міжнародні медіа вказують, що Орбан використовує антиукраїнську риторику, щоб утриматися при владі та продовжувати корупційні схеми за європейські кошти.

Що ще відомо про заяви Орбана?