Россию постиг очередной серьезный удар: как Орбан и Фицо сдали пропутинские позиции
Известные некоторой приверженностью к Москве премьеры Венгрии и Словакии практически одновременно сделали два шага, которые точно не порадуют Владимира Путина. А особенно обидно диктатору должно быть от того, что они состоялись накануне его президентских выборов.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, что такие действия могут разъединить неформальную пропутинскую коалицию в пределах стран Запада.
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Как европейские друзья Путина его подставили
На этой неделе Турция и Венгрия почти синхронно (23 и 24 января) пообещали, что в ближайшее время поддержат членство Швеции в НАТО.
Это большой удар для России, особенно, если Швецию примут в НАТО до или накануне выборов Путина,
– убежден Тизенгаузен.
В то же время того же 24 января с визитом в Украину приехал Роберт Фицо. Правда, словацкий премьер не захотел ехать в Киев, вероятно, чтобы не смотреть в глаза портретам погибших украинских военных.
"Шмыгаль, судя по всему, искренне поговорил с Фицо. И после этого союз Орбана и Фицо могут поставить в укор друг другу разрешение на вступление Швеции и согласие на 50-миллиардную поддержку Украины. Эти события, как мне кажется, разъединят пропутинскую коалицию, которая только начала формироваться в Европе", – предположил политтехнолог.
Как Запад готовится противодействовать России
- В 2024 году НАТО проведет крупнейшие военные учения за последнее десятилетие, тренируясь противодействовать Москве в случае ее атаки на какую-то из стран Альянса. К ним будет привлечено около 90 тысяч военных союзников.
- Кроме того, практически все страны Альянса солидарны с мнением, что угроза от России не является выдумкой. Поэтому к опасениям Эстонии о том, что Запад не успевает наращивать производство оружия в соответствии с темпами России, прислушиваются.
- Однако вполне очевидно, что лучший способ ослабить Москву – это поддержать Силы обороны Украины. И здесь все проукраинские политики пытаются объединиться для этого. Об этом свидетельствуют в частности 60-миллиардный пакет помощи от США и 50-миллиардная финансовая помощь от ЕС.
- Кроме того, страны Европы, понимая угрозы от прихода к власти Дональда Трампа, готовится "подставить плечо" Украине и поставить больше оружия, чем до того. Так, Германия пообещала предоставить Киеву вертолеты, Франция – 40 авиационных ракет, а Британия – профинансировать производство беспилотников.