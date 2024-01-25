Россию постиг очередной серьезный удар: как Орбан и Фицо сдали пропутинские позиции

Известные некоторой приверженностью к Москве премьеры Венгрии и Словакии практически одновременно сделали два шага, которые точно не порадуют Владимира Путина. А особенно обидно диктатору должно быть от того, что они состоялись накануне его президентских выборов.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, что такие действия могут разъединить неформальную пропутинскую коалицию в пределах стран Запада.

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Как европейские друзья Путина его подставили

На этой неделе Турция и Венгрия почти синхронно (23 и 24 января) пообещали, что в ближайшее время поддержат членство Швеции в НАТО.

Это большой удар для России, особенно, если Швецию примут в НАТО до или накануне выборов Путина,

– убежден Тизенгаузен.

В то же время того же 24 января с визитом в Украину приехал Роберт Фицо. Правда, словацкий премьер не захотел ехать в Киев, вероятно, чтобы не смотреть в глаза портретам погибших украинских военных.

"Шмыгаль, судя по всему, искренне поговорил с Фицо. И после этого союз Орбана и Фицо могут поставить в укор друг другу разрешение на вступление Швеции и согласие на 50-миллиардную поддержку Украины. Эти события, как мне кажется, разъединят пропутинскую коалицию, которая только начала формироваться в Европе", – предположил политтехнолог.

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