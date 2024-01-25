Росію спіткав черговий серйозний удар: як Орбан і Фіцо здали пропутінські позиції
Відомі деякою прихильністю до Москви прем'єри Угорщини та Словаччини практично одночасно зробили два кроки, які точно не порадують Владіміра Путіна. А особливо прикро диктатору має бути від того, що вони відбулися напередодні його президентських виборів.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив, що такі дії можуть роз'єднати неформальну пропутінську коаліцію в межах країн Заходу.
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Як європейські друзі Путіна його підставили
Цього тижня Туреччина та Угорщина майже синхронно (23 та 24 січня) пообіцяли, що найближчим часом підтримають членство Швеції у НАТО.
Це великий удар для Росії, особливо, якщо Швецію приймуть до НАТО до або напередодні виборів Путіна,
– переконаний Тизенгаузен.
Водночас того ж 24 січня із візитом до України приїхав Роберт Фіцо. Щоправда, словацький прем'єр не захотів їхати до Києва, імовірно, щоб не дивитися в очі портретам загиблих українських військових.
"Шмигаль, судячи з усього, щиро поговорив із Фіцо. І після цього спілка Орбана та Фіцо можуть поставити на карб одне одному дозвіл на вступ Швеції та згоду на 50-мільярдну підтримку України. Ці події, як мені здається, роз'єднають пропутінську коаліцію, яка щойно почала формуватися в Європі", – припустив політтехнолог.
Як Захід готується протидіяти Росії
- У 2024 році НАТО проведе найбільші військові навчання за останнє десятиліття, тренуючись протидіяти Москві у випадку її атаки на якусь із країн Альянсу. До них буде залучено близько 90 тисяч військових союзників.
- Крім того, практично усі країни Альянсу солідарні з думкою, що загроза від Росії не є вигадкою. Тому до побоювань Естонії про те, що Захід не встигає нарощувати виробництво зброї відповідно до темпів Росії, прислухаються.
- Однак цілком очевидно, що найкращий спосіб ослабити Москву – це підтримати Сили оборони України. І тут всі проукраїнські політики намагаються об'єднатися для цього. Про це свідчать зокрема 60-мільярдний пакет допомоги від США та 50-мільярдна фінансова допомога від ЄС.
- Крім того, країни Європи, розуміючи загрози від приходу до влади Дональда Трампа, готується "підставити плече" Україні і поставити більше зброї, аніж до того. Так, Німеччина пообіцяла надати Києву гелікоптери, Франція – 40 авіаційних ракет, а Британія – профінансувати виробництво безпілотників.