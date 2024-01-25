Росію спіткав черговий серйозний удар: як Орбан і Фіцо здали пропутінські позиції

Відомі деякою прихильністю до Москви прем'єри Угорщини та Словаччини практично одночасно зробили два кроки, які точно не порадують Владіміра Путіна. А особливо прикро диктатору має бути від того, що вони відбулися напередодні його президентських виборів.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив, що такі дії можуть роз'єднати неформальну пропутінську коаліцію в межах країн Заходу.

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Цього тижня Туреччина та Угорщина майже синхронно (23 та 24 січня) пообіцяли, що найближчим часом підтримають членство Швеції у НАТО.

Це великий удар для Росії, особливо, якщо Швецію приймуть до НАТО до або напередодні виборів Путіна,

– переконаний Тизенгаузен.

Водночас того ж 24 січня із візитом до України приїхав Роберт Фіцо. Щоправда, словацький прем'єр не захотів їхати до Києва, імовірно, щоб не дивитися в очі портретам загиблих українських військових.

"Шмигаль, судячи з усього, щиро поговорив із Фіцо. І після цього спілка Орбана та Фіцо можуть поставити на карб одне одному дозвіл на вступ Швеції та згоду на 50-мільярдну підтримку України. Ці події, як мені здається, роз'єднають пропутінську коаліцію, яка щойно почала формуватися в Європі", – припустив політтехнолог.

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