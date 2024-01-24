Варто зазначити, що ці навчання НАТО стануть наймасштабнішими за останні десятиліття і триватимуть аж до травня. Планується, що у них візьме участь 90 тисяч військових Альянсу.

Дивіться також Під ударом Україна, США та Євросоюз: нові тези пропаганди, якими Росія атакуватиме світ

Істерика Соловйова

Російський пропагандист Владімір Соловйов знову видав чергову істеричну промову – цього разу причиною стали масштабні навчання НАТО. Вони розпочалися 22 січня і триватимуть до травня. Сценарієм навчань є напад армії на територію Альянсу.

Соловйов цього разу не вигадував нові тези для свого спічу та вже класично почав погрожувати всім ядерною зброєю. Пропагандист заявив, що хоче, щоб сценарій "був коротким" і весь час торочив про "знищення Росії".

Вони концентруються, і ми ядерною зброєю зносимо до чортової матері всіх. І не треба мені розповідати про їхніх мирних! Вони напряму говорять про знищення Росії, вони для цього збирають НАТО, вони повинні розуміти – ми не будемо з ними гратися,

– істерив Соловйов.

Варто зазначити, що навчання проходитимуть під назвою Steadfast Defender 2024. Їх хочуть розгорнути у Північній Норвегії, іншими місцями маневрів, що плануються, називають Литву та Угорщину.

Північноатлантичний Альянс: останні новини