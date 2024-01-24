Следует отметить, что эти учения НАТО станут самыми масштабными за последние десятилетия и продлятся вплоть до мая. Планируется, что в них примут участие 90 тысяч военных Альянса.

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Истерика Соловьева

Российский пропагандист Владимир Соловьев снова издал очередную истерическую речь – на этот раз причиной стали масштабные учения НАТО. Они начались 22 января и продлятся до мая. Сценарием учений является нападение армии на территорию Североатлантического союза.

Соловьев на этот раз не придумывал новых тезисов для своего спича и уже классически начал угрожать всем ядерным оружием. Пропагандист заявил, что хочет, чтобы сценарий "был коротким" и все время говорил о "уничтожении России".

Они концентрируются, и мы ядерным оружием сносим к чертовой матери всех. И не надо мне рассказывать об их мирных! Они напрямую говорят об уничтожении России, они для этого собирают НАТО, они должны понимать – мы не будем с ними играть,

– истерил Соловьев.

Стоит отметить, что учения будут проходить под названием Steadfast Defender 2024. Их хотят развернуть в Северной Норвегии, планируемыми другими местами маневров называют Литву и Венгрию.

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