Следует отметить, что эти учения НАТО станут самыми масштабными за последние десятилетия и продлятся вплоть до мая. Планируется, что в них примут участие 90 тысяч военных Альянса.
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Истерика Соловьева
Российский пропагандист Владимир Соловьев снова издал очередную истерическую речь – на этот раз причиной стали масштабные учения НАТО. Они начались 22 января и продлятся до мая. Сценарием учений является нападение армии на территорию Североатлантического союза.
Соловьев на этот раз не придумывал новых тезисов для своего спича и уже классически начал угрожать всем ядерным оружием. Пропагандист заявил, что хочет, чтобы сценарий "был коротким" и все время говорил о "уничтожении России".
Они концентрируются, и мы ядерным оружием сносим к чертовой матери всех. И не надо мне рассказывать об их мирных! Они напрямую говорят об уничтожении России, они для этого собирают НАТО, они должны понимать – мы не будем с ними играть,
– истерил Соловьев.
Стоит отметить, что учения будут проходить под названием Steadfast Defender 2024. Их хотят развернуть в Северной Норвегии, планируемыми другими местами маневров называют Литву и Венгрию.
Североатлантический Альянс: последние новости
- Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал граждан западных государств готовиться к "тотальной войне" с Россией. До этого адмирал отмечал "мир нельзя воспринимать как данность", когда угрозы со стороны Кремля раздаются почти каждый день.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не видят непосредственное военной опасности со стороны России. Масштабные учения направлены на то, чтобы гарантировать, что у Альянса есть силы, способные устранить любые возможности для просчетов или непонимания Москвой нашей готовности защитить каждый дюйм территории.
- Ранее немецкое издание Bild обнародовало секретные документы, содержащие сценарии возможного конфликта между НАТО и Россией. Германия рассматривает гипотетический "путь к конфликту" с Россией, которая может начаться уже в 2024 году. Сценарий "Оборона Альянса 2025" предполагает перемещение российских войск в Калининградскую область и создание искусственных конфликтов у Сувальского коридора.