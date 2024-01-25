Про це заявив командувач Сил оборони Естонії. Мартін Херем зазначив, що попередні прогнози про те, що російські війська досягнуть межі своїх ресурсів, не справдилися.

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"Можуть виробляти ще більше"

Багато хто думав, що вони (росіяни – 24 Канал) не можуть вийти за рамки цього. Сьогодні факти говорять нам про інше. Вони можуть виробляти ще більше, в рази більше боєприпасів,

– підкреслив Херем.

Також він додав, що Росія здатна виробляти кілька мільйонів артилерійських снарядів на рік. Це значно випереджає європейські зусилля.

Окрім того, окупаційна армія може набирати сотні тисяч нових солдатів, сказав командувач Сил оборони Естонії.

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