Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии. Мартин Херем отметил, что предварительные прогнозы о том, что российские войска достигнут предела своих ресурсов, не оправдались.

Смотрите также Россия производит 5 – 7 тысяч снарядов в сутки: способен ли агрессор нарастить производство

"Могут производить еще больше"

Многие думали, что они (россияне – 24 Канал) не могут выйти за рамки этого. Сегодня факты говорят нам о другом. Они могут производить еще больше, в разы больше боеприпасов,

– подчеркнул Херем.

Также он добавил, что Россия способна производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год. Это значительно опережает европейские усилия.

Кроме того, оккупационная армия может набирать сотни тысяч новых солдат, сказал командующий Силами обороны Эстонии.

Обратите внимание Самое недооцененное войско: почему Украина опустилась на 18 место сильнейших армий мира

КНДР – эффективный партнер России по артиллерии