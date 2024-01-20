Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, Россия не сможет нарастить производство боеприпасов до того объема, который нужен ее армии.

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Что известно о возможностях российского ВПК

Россия способна производить около 5 – 7 тысяч боеприпасов в сутки, а использует при этом до 10 тысяч. Те несколько тысяч боеприпасов, которые агрессор не может "закрыть" своими потребностями, он докупает у стран-партнеров.

Однако сейчас ситуация может измениться. Иран завязался в противостояние с Пакистаном, а КНДР активно угрожает своим соседям возможностью новой войны. И из-за столь напряженной обстановки в мире Кремль может остаться без вооруженной поддержки от этих стран.

Россия останется один на один с нами и коалицией из 50 государств, составляющих почти половину мировой экономики. Поэтому у россиян большая проблема, которую они не смогут решить своими производственными мощностями,

– предположил Свитан.

Примечательно также, что в течение 2022 оккупационная армия использовала 60 – 70 тысяч снарядов. А теперь агрессор вынужден снизить их использование в несколько раз, ведь нарастить производство Кремль не сможет даже по чисто технологическим причинам.

Как это повлияет на ход войны

В скором будущем Россия действительно будет иметь проблемы с нехваткой боеприпасов на фронте. Именно поэтому российскую армию нужно постоянно держать в напряжении и ни в коем случае не соглашаться на "заморозку" войны. Этим Силы обороны не дадут противнику накопить боеприпасы и соответственно перевернуть войну в свою пользу.

"Правильная тактика (для Сил обороны – 24 Канал) – постоянное давление (на окупантов – 24 Канал) на всех 1200 километрах фронта в режиме активной обороны. Плюс, работа партизанских механизмов", – отметил военный эксперт.

Большой проблемой России в этой войне является множество объектов и территорий, которые она должна оборонять. И Украина научилась хорошо использовать эту слабость агрессора, как свидетельствуют об этом многочисленные операции украинских спецслужб.

К тому же производство снарядов – это лишь один из вызовов, которым должен справиться Кремль. Также агрессору нужно решить проблему производства артиллерийских стволов и бронированных "коробок" для САУ и техники.

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