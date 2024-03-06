Интенсивность ударов по Украине может уменьшиться и к этому причастен МУС

5 марта Палата досудебного расследования Международного уголовного суда выдала очередные ордера на арест российских главнокомандующих – Сергея Кобылаша и Виктора Соколова. Что означает решение Суда и какое дальнейшее развитие следует ожидать от расследования российских преступлений в Украине – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Портрет подозреваемых

В то время как на момент выдачи ордеров на арест Владимир Путин и Мария Львова-Белова уже были хорошо известны международному сообществу, Кобылаш и Соколов стали ожидаемыми подозреваемыми только для узкого круга специалистов.

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Сергей Кобылаш – уроженец Одессы, генерал-лейтенант, летчик-истребитель, "герой России", активный участник агрессии России в Чечне и Грузии. В течение октября 2022 года – марта 2023 года был командующим дальней авиации воздушно-космических сил России.

Виктор Соколов – уроженец Тягини (ныне – оккупированная часть Молдовы), адмирал военно-морского флота России, активный участник агрессии России в Сирии. В течение октября 2022 года – марта 2023 года был командующим Черноморского флота России.

Оба подозреваемые имеют тесные связи с российским высшим политическим руководством, а Кобылаш даже пытался построить карьеру народного депутата. Впрочем, несмотря на длительную противоправную деятельность, ни один из генералов не фигурирует в санкционных списках даже Украины.

Основания для выдачи ордеров

В решении Палаты досудебного расследования говорится, что подозреваемые, вероятно, совершили несколько военных преступлений – нападение на гражданские объекты и умышленное причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам и инфраструктуре. Кроме того, есть основания полагать, что Кобылаш и Соколов совершили преступление против человечности в форме других бесчеловечных действий, которые нанесли сильные страдания, тяжкие телесные повреждения, серьезный вред психическому или физическому здоровью.

В связи с должностным положением подозреваемых, которые возглавляли структуры, нападали на гражданские объекты и гражданских лиц, они также должны нести индивидуальную уголовную ответственность как военные командиры. Характер преступления указывает на то, что генералы действовали совместно. Это дополнительная статья предварительного обвинения.

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Речь идет о серии российских ракетных ударов в конце 2022 года в начале 2023 года по объектам украинской энергетической инфраструктуры – электростанциях и подстанциях, которые из-за нанесенных повреждений вызвали гуманитарный кризис.

Подобную инфраструктуру называют объектами двойного назначения. Это означает, что ее используют как те, кто воюет, так и те, кто не воюет. При условии соблюдения ряда условий ликвидация таких объектов может быть правомерной, однако это не случай с российскими генералами.

Важно, что против Кобылаша и Соколова были инициированы уголовные производства также Службой безопасности Украины. Им инкриминируют:

нарушение законов и обычаев войны;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

планирование, подготовку, развязывания и ведения агрессивной войны.

Отягчающим обстоятельством является то, что преступления, вероятно, были совершены группой лиц по предварительному сговору.

В связи с практической невозможностью украинских органов власти самостоятельно собрать все доказательства в этих уголовных производствах, а также задержать и, самое главное, добиться выдачи подозреваемых лиц, по принципу комплементарности, дело будет рассматривать МУС.

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Реакция мира на ордера

Решение МУС, ожидаемо, получило не такую бурную реакцию как прошлогоднее. Одобрительные заявления относительно усилий в привлечении виновных международных преступников к ответственности звучали от Украины, государств-членов ЕС и США. В то же время снижение статуса подозреваемых отразилось и на падении интереса к теме со стороны экспертного сообщества.

Стоит ожидать двоякую реакцию от государств Глобального Юга, которые поддерживают расследование МУС по ситуации в Палестине. Вероятной является риторика о "двойных стандартах" и недостаточном активизме Суда, что касается предупреждения атак на гражданские объекты, в частности, в Газе.

В то же время в связи с лицами подозреваемых и отсутствием у них должностных иммунитетов потенциал выполнения новых ордеров на арест значительно выше, чем в отношении президента России. Обязанность выдать Кобылаша и Соколова МУС имеют 125 государств, среди которых и Украина, которая до сих пор не ратифицировала Римский статут. Другой вопрос в том, будут ли путешествовать генералы за пределы России. В таком случае выдать их могут разве что как разменную монету или при условии прихода нового политического режима, ведь при Путине подозреваемые – "герои России".

Реакция России на новые ордера на арест оказалась вполне предсказуемой, хотя и отложенной во времени. Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Далее он начал строить конспирологическую теорию о наличии в Суде секретных уголовных производств. Их Кремль также заранее не признает.

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Что дальше?

Несмотря на беспокойство из-за эскалации конфликтов, в отношении которых МУС также имеет юрисдикцию, внимание Суда к ситуации в Украине не уменьшилось. Были открыты дела по двум из озвученных Карим Ханом приоритетов:

депортация гражданских лиц, в том числе детей,

нападения на гражданское население и инфраструктуру, в том числе, и электросети.

На очереди – ордера на арест за пытки, казни, фильтрационные лагеря и сексуальное насилие. Кроме того, следует ожидать расширения круга подозреваемых по действующим эпизодам и обрастания Путина, Львовой-Беловой и генералов новыми составами международных преступлений.

Важно, что выдача ордеров на арест все-таки имеет влияние на поведение высокопоставленных чиновников России. Поэтому, возможно, производства по генералам несколько уменьшат интенсивность российских ракетных ударов.