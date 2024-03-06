Інтенсивність ударів по Україні може зменшитися і до цього причетний МКС

5 березня Палата досудового розслідування Міжнародного кримінального суду видала чергові ордери на арешт російських головнокомандувачів – Сєргєя Кобилаша та Віктора Соколова. Що означає рішення Суду та який подальший розвиток слід очікувати від розслідування російських злочинів в Україні – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Портрет підозрюваних

У той час, як на момент видачі ордерів на арешт Владімір Путін і Марія Львова-Бєлова вже були добре відомими міжнародній спільноті, Кобилаш та Соколов стали очікуваними підозрюваними лише для вузького кола спеціалістів.

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Сєргєй Кобилаш – уродженець Одеси, генерал-лейтенант, льотчик-винищувач, "герой Росії", активний учасник агресії Росії у Чечні та Грузії. Впродовж жовтня 2022 року – березня 2023 року був командувачем дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії.

Віктор Соколов – уродженець Тягині (нині – окупована частина Молдови), адмірал військово-морського флоту Росії, активний учасник агресії Росії у Сирії. Впродовж жовтня 2022 року – березня 2023 року був командувачем Чорноморського флоту Росії.

Обидва підозрювані мають тісні зв'язки з російським вищим політичним керівництвом, а Кобилаш навіть намагався побудувати кар'єру народного депутата. Втім, попри тривалу протиправну діяльність, жодний з генералів не фігурує у санкційних списках навіть України.

Підстави для видачі ордерів

У рішенні Палати досудового розслідування йдеться про те, що підозрювані, ймовірно, вчинили кілька воєнних злочинів – напад на цивільні об'єкти та умисне заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам та інфраструктурі. Крім того, є підстави вважати, що Кобилаш і Соколов вчинили злочин проти людяності у формі інших нелюдських дій, які завдали сильні страждання, тяжкі тілесні ушкодження, серйозну шкоду психічному чи фізичному здоров'ю.

У зв'язку з посадовим становищем підозрюваних, які очолювали структури, що нападали на цивільні об’єкти та цивільних осіб, вони також мають нести індивідуальну кримінальну відповідальність як військові командири. Характер злочину вказує на те, що генерали діяли спільно. Це додаткова стаття попереднього обвинувачення.

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Мовиться про серію російських ракетних ударів наприкінці 2022 року на початку 2023 року по об'єктах української енергетичної інфраструктури – електростанціях і підстанціях, які через завдані пошкодження спричинили гуманітарну кризу.

Подібну інфраструктуру називають об'єктами подвійного призначення. Це означає, що її використовують як ті, хто воює, так і ті, хто ні. За умови дотримання низки умов ліквідація таких об'єктів може бути правомірною, однак це не випадок з російськими генералами.

Важливо, що проти Кобилаша та Соколова були ініційовані кримінальні провадження також Службою безпеки України. Їм інкримінують:

порушення законів та звичаїв війни;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни.

Обтяжуючою обставиною є те, що злочини, ймовірно, були вчинені групою осіб за попередньою змовою.

У зв'язку з практичною неможливістю українських органів влади самотужки зібрати всі докази в цих кримінальних провадженнях, а також затримати і, найголовніше, домогтися видачі підозрюваних осіб, за принципом комплементарності, справу розглядатиме МКС.

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Реакція світу на ордери

Рішення МКС, очікувано, здобуло не таку бурхливу реакцію як минулорічне. Схвальні заяви щодо зусиль у притягненні винних міжнародних злочинців до відповідальності лунали від України, держав-членів ЄС та США. Водночас зниження статусу підозрюваних відобразилося й на падінні інтересу до теми з боку експертної спільноти.

Варто очікувати двояку реакцію від держав Глобального Півдня, які підтримують розслідування МКС щодо ситуації в Палестині. Ймовірною, є риторика про "подвійні стандарти" й недостатній активізм Суду, що стосується попередження атак на цивільні об'єкти, зокрема в Газі.

Водночас у зв'язку з особами підозрюваних та відсутністю в них посадових імунітетів потенціал виконання нових ордерів на арешт значно вищий, ніж щодо президента Росії. Обов'язок видати Кобилаша та Соколова МКС мають 125 держав, серед яких і Україна, яка досі не ратифікувала Римський статут. Інше питання в тому, чи подорожуватимуть генерали за межі Росії. У такому випадку видати їх можуть хіба що як розмінну монету або за умови приходу нового політичного режиму, адже при Путіні підозрювані – "герої Росії".

Реакція Росії на нові ордери на арешт виявилася цілком передбачуваною, хоча й відкладеною в часі. Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнає юрисдикцію МКС. Далі він почав будувати конспірологічну теорію про наявність в Суді секретних кримінальних проваджень. Їх Кремль також наперед не визнає.

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Що далі?

Попри занепокоєння через ескалацію конфліктів, щодо яких МКС також має юрисдикцію, увага Суду до ситуації в Україні не зменшилася. Нині були відкриті справи за двома з озвучених Карім Ханом пріоритетів:

депортація цивільних осіб, у тому числі дітей,

напади на цивільне населення й інфраструктуру, зокрема й електромережі.

На часі – ордери на арешт за катування, страти, фільтраційні табори й сексуальне насильство. Крім того, слід очікувати розширення кола підозрюваних за чинними епізодами та обростання Путіна, Львової-Бєлової й генералів новими складами міжнародних злочинів.

Важливо, що видача ордерів на арешт все-таки має вплив на поведінку високопосадовців Росії. Тож, можливо, провадження щодо генералів дещо зменшать інтенсивність російських ракетних ударів.