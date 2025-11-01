Укр Рус
Летит на тысячи километров: аналитики раскрыли параметры российского "Орешника"
1 ноября, 14:13
3

Летит на тысячи километров: аналитики раскрыли параметры российского "Орешника"

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Баллистическая ракета "Орешник" использует двухступенчатую конструкцию, подобную ракетам "Ярс" или "Тополь".
  • Россия планирует увеличить производство "Орешника".

Накануне, 31 октября, во время брифинга с участием президента Украины стало известно, что максимальная дальность полета "Орешника" составляет около 5500 километров, минимально же она может улететь на 700 километров. Впрочем, среди характеристик этого вида вооружения есть и другие не менее важные детали.

Баллистическая ракета средней дальности "Арешник" имеет параметры, практически повторяющие советскую РСД-10 "Пионер". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Актуально Когда Украина могла уничтожить "Орешник": СМИ назвали дату серьезного пожара в Капустином Яру

Чем особенный вражеский ракетный комплекс "Орешник"?

На сегодня Россия изготовила только три такие ракеты: одну уже использовано, еще одну – уничтожено.

К слову, успешная спецоперация Сил обороны состоялась летом 2023 года на полигоне Капустин Яр и привела к уничтожению одной из этих ракет.

Ракетный комплекс базируется на шасси МЗКТ-79291, созданном для системы РС-26 "Рубеж", которую в России ранее позиционировали как "легкую" межконтинентальную ракету.

Предположительно, "Орешник" получил большую боевую мощность из-за использования двухступенчатой конструкции, подобной ракетам "Ярс" или "Тополь". По грузоподъемности (до 60 тонн) МЗКТ-79291 почти соответствует платформе МАЗ-547, на которой базировался "Пионер" (55 тонн).

Все это свидетельствует, что "Орешник" фактически является модифицированной версией старых советских разработок – с использованием первых двух ступеней межконтинентальной ракеты "Ярс", что, в свою очередь, происходит от комплекса "Темп-2С".

Обратите внимание! Уже в 2026 году страна-агрессор планирует увеличить производство "Орешника" до шести единиц.

По оценкам аналитиков, ракеты этого типа планируют разместить на территории Беларуси – об этом уже заявлял Александр Лукашенко и дерзко угрожал "бахнуть по Европе".


Радиус действия ракет "Орешник" / Изображение Defence Express

В случае запуска из района Минска, учитывая мобильность комплекса, в зоне поражения оказывается вся Европа, северная часть Африки и даже Аравийский полуостров. Речь идет именно о ракете средней дальности, которая дешевле и проще в производстве, чем ее межконтинентальные аналоги.

Угрожает ли "Орешник" Украине и Европе?

  • Президент Владимир Зеленский призвал европейские государства внимательно отнестись к возможной опасности, связанной с размещением ракетных комплексов в Беларуси до декабря 2025 года.

  • По его словам, производство этих ракет не ограничивается международными санкциями, что делает их потенциально опасным элементом российского вооружения.

  • Аналитики предполагают, что ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками. В то же время эксперты отмечают, что этот шаг скорее направлен на создание психологического давления на Европу и США, чем на непосредственную угрозу для Украины.