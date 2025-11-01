Летит на тысячи километров: аналитики раскрыли параметры российского "Орешника"

Накануне, 31 октября, во время брифинга с участием президента Украины стало известно, что максимальная дальность полета "Орешника" составляет около 5500 километров, минимально же она может улететь на 700 километров. Впрочем, среди характеристик этого вида вооружения есть и другие не менее важные детали.

Баллистическая ракета средней дальности "Арешник" имеет параметры, практически повторяющие советскую РСД-10 "Пионер". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Чем особенный вражеский ракетный комплекс "Орешник"?

На сегодня Россия изготовила только три такие ракеты: одну уже использовано, еще одну – уничтожено.

К слову, успешная спецоперация Сил обороны состоялась летом 2023 года на полигоне Капустин Яр и привела к уничтожению одной из этих ракет.

Ракетный комплекс базируется на шасси МЗКТ-79291, созданном для системы РС-26 "Рубеж", которую в России ранее позиционировали как "легкую" межконтинентальную ракету.

Предположительно, "Орешник" получил большую боевую мощность из-за использования двухступенчатой конструкции, подобной ракетам "Ярс" или "Тополь". По грузоподъемности (до 60 тонн) МЗКТ-79291 почти соответствует платформе МАЗ-547, на которой базировался "Пионер" (55 тонн).

Все это свидетельствует, что "Орешник" фактически является модифицированной версией старых советских разработок – с использованием первых двух ступеней межконтинентальной ракеты "Ярс", что, в свою очередь, происходит от комплекса "Темп-2С".

Обратите внимание! Уже в 2026 году страна-агрессор планирует увеличить производство "Орешника" до шести единиц.

По оценкам аналитиков, ракеты этого типа планируют разместить на территории Беларуси – об этом уже заявлял Александр Лукашенко и дерзко угрожал "бахнуть по Европе".



Радиус действия ракет "Орешник" / Изображение Defence Express

В случае запуска из района Минска, учитывая мобильность комплекса, в зоне поражения оказывается вся Европа, северная часть Африки и даже Аравийский полуостров. Речь идет именно о ракете средней дальности, которая дешевле и проще в производстве, чем ее межконтинентальные аналоги.

Угрожает ли "Орешник" Украине и Европе?