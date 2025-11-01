Летить на тисячі кілометрів: аналітики розкрили параметри російського "Орешника"

Напередодні, 31 жовтня, під час брифінгу за участі президента України стало відомо, що максимальна дальність польоту "Орешника" становить близько 5500 кілометрів, мінімально ж вона може полетіти на 700 кілометрів. Втім, серед характеристик цього виду озброєння є й інші не менш важливі деталі.

Балістична ракета середньої дальності "Орешник" має параметри, що практично повторюють радянську РСД-10 "Піонер". Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Defence Express.

Чим особливий ворожий ракетний комплекс "Орешник"?

На сьогодні Росія виготовила лише три такі ракети: одну вже використано, ще одну – знищено.

До слова, успішна спецоперація Сил оборони відбулася влітку 2023 року на полігоні Капустин Яр і призвела до знищення однієї з цих ракет.

Ракетний комплекс базується на шасі МЗКТ-79291, створеному для системи РС-26 "Рубеж", яку в Росії раніше позиціювали як "легку" міжконтинентальну ракету.

Імовірно, "Орешник" отримав більшу бойову потужність через використання двоступеневої конструкції, подібної до ракет "Ярс" або "Тополь". За вантажністю (до 60 тонн) МЗКТ-79291 майже відповідає платформі МАЗ-547, на якій базувався "Піонер" (55 тонн).

Усе це свідчить, що "Орешник" фактично є модифікованою версією старих радянських розробок – із використанням перших двох ступенів міжконтинентальної ракети "Ярс", що, у своєю чергою, походить від комплексу "Темп-2С".

Зверніть увагу! Вже у 2026 році країна-агресорка планує збільшити виробництво "Орешника" до шести одиниць.

За оцінками аналітиків, ракети цього типу планують розмістити на території Білорусі – про це вже заявляв Олександр Лукашенко й зухвало погрожував "бахнути по Європі".



Радіус дії ракет "Орешник" / Зображення Defence Express

У разі запуску з району Мінська, враховуючи мобільність комплексу, у зоні ураження опиняється вся Європа, північна частина Африки та навіть Аравійський півострів. Йдеться саме про ракету середньої дальності, яка дешевша та простіша у виробництві, ніж її міжконтинентальні аналоги.

Чи загрожує "Орешник" Україні та Європі?