Летить на тисячі кілометрів: аналітики розкрили параметри російського "Орешника"
- Балістична ракета "Орешник" використовує двоступеневу конструкцію, подібну до ракет "Ярс" або "Тополь".
- Росія планує збільшити виробництво "Орешника".
Напередодні, 31 жовтня, під час брифінгу за участі президента України стало відомо, що максимальна дальність польоту "Орешника" становить близько 5500 кілометрів, мінімально ж вона може полетіти на 700 кілометрів. Втім, серед характеристик цього виду озброєння є й інші не менш важливі деталі.
Балістична ракета середньої дальності "Орешник" має параметри, що практично повторюють радянську РСД-10 "Піонер". Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Defence Express.
Чим особливий ворожий ракетний комплекс "Орешник"?
На сьогодні Росія виготовила лише три такі ракети: одну вже використано, ще одну – знищено.
До слова, успішна спецоперація Сил оборони відбулася влітку 2023 року на полігоні Капустин Яр і призвела до знищення однієї з цих ракет.
Ракетний комплекс базується на шасі МЗКТ-79291, створеному для системи РС-26 "Рубеж", яку в Росії раніше позиціювали як "легку" міжконтинентальну ракету.
Імовірно, "Орешник" отримав більшу бойову потужність через використання двоступеневої конструкції, подібної до ракет "Ярс" або "Тополь". За вантажністю (до 60 тонн) МЗКТ-79291 майже відповідає платформі МАЗ-547, на якій базувався "Піонер" (55 тонн).
Усе це свідчить, що "Орешник" фактично є модифікованою версією старих радянських розробок – із використанням перших двох ступенів міжконтинентальної ракети "Ярс", що, у своєю чергою, походить від комплексу "Темп-2С".
Зверніть увагу! Вже у 2026 році країна-агресорка планує збільшити виробництво "Орешника" до шести одиниць.
За оцінками аналітиків, ракети цього типу планують розмістити на території Білорусі – про це вже заявляв Олександр Лукашенко й зухвало погрожував "бахнути по Європі".
Радіус дії ракет "Орешник" / Зображення Defence Express
У разі запуску з району Мінська, враховуючи мобільність комплексу, у зоні ураження опиняється вся Європа, північна частина Африки та навіть Аравійський півострів. Йдеться саме про ракету середньої дальності, яка дешевша та простіша у виробництві, ніж її міжконтинентальні аналоги.
Чи загрожує "Орешник" Україні та Європі?
Президент Володимир Зеленський закликав європейські держави уважно поставитися до можливої небезпеки, пов'язаної з розміщення ракетних комплексів у Білорусі до грудня 2025 року.
За його словами, виробництво цих ракет не обмежується міжнародними санкціями, що робить їх потенційно небезпечним елементом російського озброєння.
Аналітики припускають, що ракети можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Водночас експерти зазначають, що цей крок радше спрямований на створення психологічного тиску на Європу та США, ніж на безпосередню загрозу для України.