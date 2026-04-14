Защищается достойно, – Зеленский ответил, достаточно ли вооружена Украина сейчас
- Украина достигла исторического уровня вооружения для обороны от России, и способна переносить войну на территорию врага.
- Владимир Зеленский отметил работников украинского оборонно-промышленного комплекса государственными наградами и подчеркнул высокий уровень производства вооружения.
Украина впервые в истории имеет достаточно вооружения, чтобы защищаться от ударов России. Более того, Силы обороны способны переносить войну на территорию врага.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время выступления ко Дню работника украинского оборонно-промышленного комплекса.
Украина достигла исторического уровня защиты
Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла исторического результата. Сейчас, по его словам, украинская армия и народ на более сильных позициях, чем в 2014 году, в XX веке и раньше.
Украина смогла выстоять в полномасштабной войне и защищается достойно, современно и с возможностью переносить войну на территорию врага, в Россию,
– уточнил Зеленский.
В частности, все больше на фронте используют наземные роботизированные комплексы, которые производит Украина. Также в армии есть свои средства радиоэлектронной борьбы, оборонное программное обеспечение, бронетехника и артиллерия. К тому же производство и применение ракет достигло высокого уровня, отметил Зеленский.
Задачи перед ОПК – украинская ПВО способна сбивать баллистику, добавил глава государства.
Украинский лидер отметил государственными наградами работников украинского ОПК и поблагодарил специалистов отрасли.
Последние разработки украинского ОПК
Зеленский сообщил о первом захвате российской позиции на фронте с помощью НРК и дронов украинского производства. Операция прошла без потерь среди пехоты Сил обороны.
По словам президента, украинские БПЛА способны лететь на расстояние до 1 750 километров. В частности, ОПК имеет дроны "Январь", "Лютый", "Морок", "Барс", "Горизонт", но не обо всех известно публично.
Ко Дню оружейника презентовали новую ракету-дрон Areon. Ее создали на основе проекта "Паляница" и могут запускать, в частности, с установки комплекса "Нептун".