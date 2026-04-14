Захищається достойно, – Зеленський відповів, чи достатньо озброєна Україна зараз
- Україна досягла історичного рівня озброєння для оборони від Росії, і здатна переносити війну на територію ворога.
- Володимир Зеленський відзначив працівників українського оборонно-промислового комплексу державними нагородами та підкреслив високий рівень виробництва озброєння.
Україна вперше в історії має достатньо озброєння, щоб захищатись від ударів Росії. Ба більше, Сили оборони здатні переносити війну на територію ворога.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час виступу до Дня працівника українського оборонно-промислового комплексу.
Україна досягла історичного рівня захисту
Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла історичного результату. Зараз, за його словами, українська армія та народ на сильніших позиціях, ніж у 2014 році, у XX столітті та раніше.
Україна змогла вистояти в повномасштабній війні та захищається достойно, сучасно і з можливістю переносити війну на територію ворога, в Росію,
– уточнив Зеленський.
Зокрема, дедалі більше на фронті використовують наземні роботизовані комплекси, які виробляє Україна. Також в армії є свої засоби радіоелектронної боротьби, оборонне програмне забезпечення, бронетехніка та артилерія. До того ж виробництво та застосування ракет досягло високого рівня, зазначив Зеленський.
Завдання перед ОПК – українська ППО здатна збивати балістику, додав глава держави.
Український лідер відзначив державними нагородами працівників українського ОПК та подякував фахівцям галузі.
Останні розробки українського ОПК
Зеленський повідомив про перше захоплення російської позиції на фронті за допомогою НРК та дронів українського виробництва. Операція пройшла без втрат серед піхоти Сил оборони.
За словами президента, українські БпЛА здатні летіти на відстань до 1 750 кілометрів. Зокрема, ОПК має дрони "Січень", "Лютий", "Морок", "Барс", "Обрій", але не про всі відомо публічно.
До Дня зброяра презентували нову ракету-дрон Areon. Її створили на основі проєкту "Паляниці" та можуть запускати, зокрема, з установки комплексу "Нептун".