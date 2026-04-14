Захищається достойно, – Зеленський відповів, чи достатньо озброєна Україна зараз

Україна вперше в історії має достатньо озброєння, щоб захищатись від ударів Росії. Ба більше, Сили оборони здатні переносити війну на територію ворога.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час виступу до Дня працівника українського оборонно-промислового комплексу.

Україна досягла історичного рівня захисту

Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла історичного результату. Зараз, за його словами, українська армія та народ на сильніших позиціях, ніж у 2014 році, у XX столітті та раніше.

Україна змогла вистояти в повномасштабній війні та захищається достойно, сучасно і з можливістю переносити війну на територію ворога, в Росію,

– уточнив Зеленський.

Зокрема, дедалі більше на фронті використовують наземні роботизовані комплекси, які виробляє Україна. Також в армії є свої засоби радіоелектронної боротьби, оборонне програмне забезпечення, бронетехніка та артилерія. До того ж виробництво та застосування ракет досягло високого рівня, зазначив Зеленський.

Завдання перед ОПК – українська ППО здатна збивати балістику, додав глава держави.

Український лідер відзначив державними нагородами працівників українського ОПК та подякував фахівцям галузі.

