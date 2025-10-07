Синоптик ответила, эта осень будет теплее или прохладнее прошлой
- Синоптик Наталья Птуха отметила, что сложно предсказать, будет ли осень теплее или прохладнее прошлогодней.
- Лето в западных и северных областях было близким к норме, тогда как на Юге наблюдалась жара до +35 градусов.
Прошлый год бил все температурные рекорды. Синоптик прокомментировала, возможно ли, что эта осень все же будет прохладнее, чем в 2024 году.
Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Смотрите также Холод временный: синоптик назвала, когда в октябре ожидать потепления
Будет ли осень прохладнее чем в прошлом году?
Наталья Птуха отметила, что сложно ответить на этот вопрос, обобщить по всей Украине.
В этом году лето для западных и северных областей выдалось близким к норме, а порой было даже прохладнее. А вот что касается Юга, то там наоборот, была достаточно сильная жара по +35 градусов.
Что касается осени, то делать какие-то итоги пока рано. Синоптик заметила, что прошел всего один месяц, две трети которого были еще в метеорологическом лете.
А осень у нас только сейчас началась. Немножечко возможно, сразу резко, с невысокими значениями температуры, но такие колебания могут быть. И надеемся, что все же немного уже осеннее тепло вернется и мы еще его почувствуем,
– подытожила Птуха.
Какой будет погода в октябре?
Сейчас в Украине среднесуточная температура ниже +8 градусов не ожидается, говорит Птуха. Это означает, что пока о начале отопительного сезона речь не идет. На Юге, в частности, ожидается повышение температуры выше 20 градусов днем.
На лютые морозы ждать также не стоит. Синоптик заметила, что скорее всего, этот октябрь будет приближаться к климатической норме, или станет немного выше нее.
Синоптик говорит, что уровень дождей в октябре будет в пределах нормы. Октябрь – переходный месяц, поэтому все зависит от синоптических процессов. Снега пока возможны только на высокогорье.