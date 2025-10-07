Прошлый год бил все температурные рекорды. Синоптик прокомментировала, возможно ли, что эта осень все же будет прохладнее, чем в 2024 году.

Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Будет ли осень прохладнее чем в прошлом году?

Наталья Птуха отметила, что сложно ответить на этот вопрос, обобщить по всей Украине.

В этом году лето для западных и северных областей выдалось близким к норме, а порой было даже прохладнее. А вот что касается Юга, то там наоборот, была достаточно сильная жара по +35 градусов.

Что касается осени, то делать какие-то итоги пока рано. Синоптик заметила, что прошел всего один месяц, две трети которого были еще в метеорологическом лете.

А осень у нас только сейчас началась. Немножечко возможно, сразу резко, с невысокими значениями температуры, но такие колебания могут быть. И надеемся, что все же немного уже осеннее тепло вернется и мы еще его почувствуем,

– подытожила Птуха.

Какой будет погода в октябре?