Минулий рік бив всі температурні рекорди. Синоптикиня прокоментувала, чи можливо, що ця осінь усе ж таки буде прохолоднішою, ніж у 2024 році.

Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Холод тимчасовий: синоптикиня назвала, коли в жовтні очікувати потепління

Чи буде осінь прохолоднішою ніж минулоріч?

Наталія Птуха зазначила, що складно відповісти на це питання, узагальнити по всій Україні.

Цього року літо для західних та північних областей видалося близьким до норми, а часом було навіть прохолодніше. А от щодо Півдня, то там навпаки, була досить сильна спека по +35 градусів.

Щодо осені, то робити якісь підсумки наразі зарано. Синоптикиня зауважила, що пройшов всього один місяць, дві третини якого були ще в метеорологічному літі.

А осінь у нас тільки зараз почалася. Трошечки можливо, одразу різко, з невисокими значеннями температури, але такі коливання можуть бути. І сподіваємося, що все ж таки трохи вже осіннє тепло повернеться і ми ще його відчуємо,

– підсумувала Птуха.

Якою буде погода у жовтні?