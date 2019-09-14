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      Освобожденные из плена моряки вернулись в Одессу: трогательные фото, видео

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      Освобожденные из плена РФ моряки вернулись в Одессу
      Освобожденные из плена РФ моряки вернулись в Одессу / Фото из Facebook

      Освобожденные из российского плена украинские моряки прошли лечение в Киеве и вернулись в Одессу. Там их встречали коллеги-военнослужащие и волонтеры.

      Трогательная встреча моряков проходила в Практической гавани Одесского порта, рассказывает волонтер Антонина Селина.

      Интересно: Обмен пленными срывался несколько раз, – эксклюзивное интервью с адвокатом Полозовым

      Сначала военные прилетели в Одессу двумя самолетами Ан-26 из Киева со своими родными, а потом пересели на автобусы, которые отправились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная).

      Освобожденные из плена моряки прилетели в Одессу / фото "Думская"

      Там состоялось торжественное построение. Освобожденных из плена моряков встречали другие военные ВМС, волонтеры, знакомые. Перед встречей дети раздали присутствующим синие и желтые кораблики, символизирующие морские походы военных.

      Встреча моряков в Одессе / фото Антонины Селин

      Также для моряков привезли большой символический торт на котором сделали надпись "С возвращением домой".


      Праздничный торт для освобожденных моряков / фото Антонины Селин

      Моряки строевым шагом подошли к генералу ВМС ВСУ.

      Экипаж катеров "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск" с выполнения задач вернулись,
      – доложил капитан второго ранга ВМС Украины Владимир Лесной.

      Как в Одессе встречали освобожденных из плена моряков: видео

       

      Все освобожденные моряки намерены продолжить службу в национальном флоте.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?​
      Утром 7 сентября Россия и Украина таки провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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