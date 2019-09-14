Освобожденные из плена моряки вернулись в Одессу: трогательные фото, видео

Освобожденные из российского плена украинские моряки прошли лечение в Киеве и вернулись в Одессу. Там их встречали коллеги-военнослужащие и волонтеры.

Трогательная встреча моряков проходила в Практической гавани Одесского порта, рассказывает волонтер Антонина Селина.

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Сначала военные прилетели в Одессу двумя самолетами Ан-26 из Киева со своими родными, а потом пересели на автобусы, которые отправились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная).

Освобожденные из плена моряки прилетели в Одессу / фото "Думская"

Там состоялось торжественное построение. Освобожденных из плена моряков встречали другие военные ВМС, волонтеры, знакомые. Перед встречей дети раздали присутствующим синие и желтые кораблики, символизирующие морские походы военных.

Встреча моряков в Одессе / фото Антонины Селин

Также для моряков привезли большой символический торт на котором сделали надпись "С возвращением домой".



Праздничный торт для освобожденных моряков / фото Антонины Селин

Моряки строевым шагом подошли к генералу ВМС ВСУ.

Экипаж катеров "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск" с выполнения задач вернулись,

– доложил капитан второго ранга ВМС Украины Владимир Лесной.

Как в Одессе встречали освобожденных из плена моряков: видео

Все освобожденные моряки намерены продолжить службу в национальном флоте.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?​

Утром 7 сентября Россия и Украина таки провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала