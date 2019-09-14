Освобожденные из плена моряки вернулись в Одессу: трогательные фото, видео
Освобожденные из российского плена украинские моряки прошли лечение в Киеве и вернулись в Одессу. Там их встречали коллеги-военнослужащие и волонтеры.
Трогательная встреча моряков проходила в Практической гавани Одесского порта, рассказывает волонтер Антонина Селина.
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Сначала военные прилетели в Одессу двумя самолетами Ан-26 из Киева со своими родными, а потом пересели на автобусы, которые отправились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная).
Освобожденные из плена моряки прилетели в Одессу / фото "Думская"
Там состоялось торжественное построение. Освобожденных из плена моряков встречали другие военные ВМС, волонтеры, знакомые. Перед встречей дети раздали присутствующим синие и желтые кораблики, символизирующие морские походы военных.
Встреча моряков в Одессе / фото Антонины Селин
Также для моряков привезли большой символический торт на котором сделали надпись "С возвращением домой".
Праздничный торт для освобожденных моряков / фото Антонины Селин
Моряки строевым шагом подошли к генералу ВМС ВСУ.
Экипаж катеров "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск" с выполнения задач вернулись,
– доложил капитан второго ранга ВМС Украины Владимир Лесной.
Как в Одессе встречали освобожденных из плена моряков: видео
Все освобожденные моряки намерены продолжить службу в национальном флоте.
Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?
Утром 7 сентября Россия и Украина таки провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.
На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала