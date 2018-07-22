"Отказываюсь бояться": в Кривом Роге состоялся Марш равенства

Около 30 человек вышли в Кривом Роге на Марш равенства. Шествие охраняли полицейские. Этот марш – заключительное событие Фестиваля КривбасПрайд-2018.

Об этом сообщает "Первый криворожский".

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Отмечается, что марш начался в воскресенье, 22 июля, в 9 часов утра в районе Пионера и прошел по проезжей части возле остановки "9-я городская больница".

Люди пришли, несмотря на то, что ночью многим представителям и представительницам местного ЛГБТ-сообщества поступили сообщения с угрозами от неизвестных лиц. Впрочем, часть зарегистрированных на Марш все-таки отказалась от участия в мероприятии из-за страха дальнейшего преследования и расправы,

– говорится в сообщении Гей-альянс Украина.

Отмечается, что к месту начала события, которое до последнего момента держалось в тайне, участников и участниц акции централизованно подвезли автобусом, заказанным оргкомитетом мероприятия.

Люди скандировали официальный лозунг мероприятия "Отказываюсь бояться!", а также лозунги "Имею право на свободу", "Разные люди – равные права", "Насилие – это не круто", "Равенство, солидарность, диалог". По завершению акции участники и участницы сели в автобус, который отвез их в безопасное место.

Отмечается, что шествие прошло без эксцессов.