Окно возможностей для нас, – Братчук сказал, как ВСУ могут использовать отключение Starlink
- Отключение Starlink у россиян приостановило их штурмовые действия и создало для ВСУ возможности для контратак.
- На определенных участках враг открывал огонь по своим и даже уничтожил целую группу бойцов.
Из-за ограничения работы Starlink у россиян, на определенных участках фронта приостановились штурмовые действия. Также были случаи, когда оккупанты вели огонь по своим подразделениям, ведь потеряли возможность управления.
Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что к этой информации следует подходить с холодным умом. Но есть надежда на то, что у врага совсем скоро вообще не останется Starlink.
Как Украина может воспользоваться ситуацией?
Из-за отключения терминалов управление в бою существенно изменилось. Оно уже не такое качественное и эффективное, как было раньше. Проблемы у врага пошли на пользу Силам обороны.
Мы можем говорить, что у нас появилось окно возможностей, например, для проведения контратак. Сейчас не говорим о контрнаступлениях, потому что для этого нужен ресурс и подготовленные плацдармы, но определенные контратаки вполне возможны,
– сказал Сергей Братчук.
Они помогут вернуть нам тактические позиции, улучшить их, возможно, даже продвинуться немного вперед. Это важно для того, чтобы сломать планы врага и такой сценарий можно реализовать, потому что связь между бойцами и командирами, смежными подразделениями – прервалась.
Конечно, у врага есть радиосвязь, но это не такая качественная и современная модель. Скорее всего, определенные действия, которые мы увидим в ближайшее время, связаны с техническими проблемами российской армии.
К слову! Военный Кирилл Сазонов заметил, что отключение Starlink стало катастрофой для врага, ведь оккупанты привыкли к спутниковой связи. Они использовали его еще с 2023 года, корректировали работу дронов. После отключения Starlink оккупанты даже уничтожили свою группу, потому что думали, что это украинцы.
Что известно об ограничении работы Starlink?
- Украинские военные забили тревогу в конце января 2026 года, когда Россия усилила обстрелы с дронов, используя спутниковую связь. Так они обстреляли логистические пути, а под удар попал гражданский автобус. В Минобороны взяли ситуацию под свой контроль и обратились к компании SpaceX и лично Илону Маску.
- Реакция была очень быстрой. Маск написал, что россияне не смогут использовать Starlink и предложил Украине дополнительную помощь, если она нужна. Впоследствии стало известно, что терминалы оккупантов действительно перестали работать. Разрешена работа только верифицированных Starlink, которые внесены в "белые списки".
- Российские пропагандисты начали врать якобы проблемы есть и в украинской армии, но это не так. Владимир Соловьев даже пригрозил "ударами по спутнику" и призвал Трампа "позвонить Маску и как-то повлиять". Наступление и штурмовые действия врага на определенных участках уменьшились.