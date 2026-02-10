Вікно можливостей для нас, – Братчук сказав, як ЗСУ можуть використати відімкненням Starlink

Через обмеження роботи Starlink у росіян, на певних ділянках фронту призупинилися штурмові дії. Також були випадки, коли окупанти вели вогонь по своїх підрозділах, адже втратили можливість управління.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що до цієї інформації варто підходити з холодним розумом. Але є надія на те, що у ворога зовсім скоро взагалі не залишиться Starlink.

Як Україна може скористатися ситуацією?

Через відключення терміналів управління в бою суттєво змінилося. Воно вже не таке якісне та ефективне, як було раніше. Проблеми у ворога пішли на користь Силам оборони.

Ми можемо говорити, що у нас з'явилося вікно можливостей, наприклад, для проведення контратак. Зараз не кажемо про контрнаступи, бо для цього потрібен ресурс і підготовлені плацдарми, але певні контратаки цілком можливі,

– сказав Сергій Братчук.

Вони допоможуть повернути нам тактичні позиції, покращити їх, можливо, навіть просунутися трохи вперед. Це важливо для того, щоб зламати плани ворога й такий сценарій можна реалізувати, бо зв'язок між бійцями та командирами, суміжними підрозділами – перервався.

Звісно, у ворога є радіозв'язок, але це не така якісна та сучасна модель. Скоріш за все, певні дії, які ми побачимо найближчим часом, пов'язані з технічними проблемами російської армії.

До слова! Військовий Кирило Сазонов зауважив, що відключення Starlink стало катастрофою для ворога, адже окупанти звикли до супутникового зв'язку. Вони використовували його ще з 2023 року, коригували роботу дронів. Після відключення Starlink окупанти навіть знищили свою групу, бо думали, що це українці.

Що відомо про обмеження роботи Starlink?